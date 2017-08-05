Губернатор Евгений Савченко призвал белгородских предпринимателей брать пример с Владимира Зотова

В пятницу, 4 августа, после посещения белгородского динопарка губернатор Евгений Савченко опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте» пост, в котором предложил оценивать деятельность белгородских предпринимателей через идею «четырёх П». Губернатор разграничил бизнес на несколько уровней: создание «пространства», создание «пространства перемен», создание «пространства позитивных перемен» и создание «пространства постоянных позитивных перемен» вокруг себя.
— Предлагаю смотреть на деятельность предпринимательского сообщества региона через призму «четырёх П». В чём её суть? Бизнес создаёт Пространство вокруг себя. Есть представители бизнеса, которые формируют Пространство Перемен, это уже чуть выше — скажем, «два П». Есть бизнес, который формирует Пространство Позитивных Перемен — это «три П», это хорошо. А есть предприниматели, которые формируют Пространство Постоянных Позитивных Перемен — это «четыре П», это Владимир Фёдорович Зотов со своей командой. Нам надо весь белгородский бизнес позиционировать по числу П. Все должны стремиться к уровню «четыре П», — написал губернатор.
В материале «БелПрессы» есть продолжение цитаты, что пока в регионе только один предприниматель уровня «четыре П».