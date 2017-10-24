Белгородские дзюдоисты успешно выступили на Первенстве ЦФО России*

Три золота, одно серебро и четыре бронзы — результат выступления спортсменов на российском турнире по дзюдо среди юниоров до 21 года. Соревнования, в которых участвовали 245 спортсменов из 16 регионов, проходили в Курске с 13 по 16 октября.

В общекомандном зачёте по итогам всех выступлений белгородская сборная заняла третье место, уступив первое место столичной команде, а второе – хозяевам турнира.

Белгородскую область представляли 18 спортсменов, из них 8 — областной центр. По итогам первенства ЦФО России золотые медали завоевали Аркадий Першин (в/к 100 килограммов) из Белгорода, Альбина Челомбитько (+78 килограммов) из Грайворона, Ксения Скарга (63 килограммов) из Старого Оскола. Серебро соревнований у Таисии Мерчанской (57 килограммов) из Белгорода. Бронзовые медали завоевали Евгений Болотских (81 килограмм) из Старого Оскола, Александр Тесленко (90 килограммов) и Анна Горбачёва (57 килограммов) из Белгорода.

Наибольшее количество медалей завоевали дзюдоисты из ДЮСШ №2 города Белгорода.

— Победители и призёры тренируются в зале дзюдо на базе СОШ №21. Этот зал является базовым в Белгороде по подготовке высококвалифицированных спортсменов. Мы тесно сотрудничаем с тренерскими коллективами Белгородской области (Грайворона, Шебекино, Томаровки и др.), которые передают нам своих ведущих спортсменов, — отметил старший тренер отделения дзюдо ДЮСШ №2 Олег Немшилов.

Поездка спортсменов не была бы возможной без поддержки профсоюза «Правда». Тренерский состав отделения дзюдо ДЮСШ №2 отмечает неоценимую помощь профсоюза «Правда» в финансировании экипировки спортсменов и участия команды во Всероссийских и областных соревнованиях.

— Отдельную благодарность выражаю председателю профсоюза «Правда» Сергею Фуглаеву, который всегда помогает в развитии детско-юношеского спорта, —добавил Олег Немшилов.

— Я очень рад, что спортсменам удалось добиться таких значимых результатов. Очень важно поддерживать начинания ребят, нашу молодёжь, которая прославляет Белгородскую область на соревнованиях. Выражаю благодарность тренерам за подготовку спортсменов высокого уровня. Благодарю ребят за то, что они в очередной раз доказали: Белгородчина — регион спортивных талантов! Я желаю нашим дзюдоистам пополнять свою копилку медалями высшей пробы, — отметил Сергей Фуглаев.



