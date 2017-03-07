Профсоюз «Правда» поздравляет женщин с праздником 8 марта

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 8 марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными.
В день 8 марта от всей души желаю постоянного ощущения счастья, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни.
Председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев