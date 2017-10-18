Профсоюз «Правда» поздравил борцов греко-римского стиля с победами на всероссийских турнирах*

Чествование борцов и их тренеров проходило в новом зале греко-римской борьбы по улице Студенческой, который появился благодаря совместной работе профсоюза «Правда» и НИУ «БелГУ» при поддержке администрации области в сентябре этого года. Здесь же спортсмены проходили основную подготовку к турнирам.

Евгений Кривошеев принимал участие во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Владимира Алёхина в Воронеже. В этом году в соревнованиях участвовали более 100 борцов из 25 регионов России.

— В Воронеже Евгений занял третье место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Уровень соревнований был высокий – участвовало шесть мастеров спорта международного класса, чемпионы Европы, чемпионы России, — рассказал тренер спортсмена Николай Ярошенко.

Евгений Кривошеев – призёр всероссийского турнира в весовой категории до 75 кг, победитель международных соревнований по греко-римской борьбе, рассказал, что тренировался долго и усердно.

— Соперники были сильны, я ожидал, что выступлю лучше, но теперь есть стимул тренироваться ещё больше. Планирую выполнить норматив мастера спорта. Приятно, что греко-римская борьба находит такую поддержку со стороны профсоюза «Правда», открываются новые залы, где проводят бесплатные тренировки, отмечаются успехи борцов и тренеров, — добавил Евгений.

Павел Рыбалко выступал на XXIV Всероссийском турнире по греко-римской борьбе «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных» в Тамбове. На соревнованиях он занял третье место и также выполнил норматив КМС. Подготовил белгородца тренер Сергей Горбунов.

— В Тамбове было тяжело. Но это спорт, всем тяжело! Сейчас будем готовиться к новым соревнованиям, есть на это два-три месяца. Я думаю, что эти ребята – практически готовые мастера спорта. Подрастающее поколение, воспитанию которого уделяется большое внимание – это наша надежда, будущие чемпионы, — отметил Николай Ярошенко.

— Замечательное выступление в Воронеже и Тамбове. Пусть не первые места, но Москва не сразу строилась, всё впереди, главное – стремиться вперёд и только вперёд. Я считаю, греко-римская борьба – элитарный вид спорта, это спорт творческих, талантливых, сильных, здоровых и успешных людей. Поэтому продолжайте дальше заниматься, трудиться, достигать новых высот, — сказал Сергей Фуглаев.

Председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев вручил спортсменам и тренерам благодарности и подарки.

Николай Ярошенко дополнил, что в новом зале очень большая наполняемость групп.

— В этом зале уже занимается более 60 ребят в трёх группах. Всё больше и больше детей отдают предпочтение исконно русскому, олимпийскому виду спорта. Здесь мы видим фото Ивана Поддубного, Александра Карелина – наших чемпионов, на которых мы равняемся. Профсоюз «Правда» поддерживал, поддерживает и будет поддерживать греко-римскую борьбу, - добавил Сергей Фуглаев.



