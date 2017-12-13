В Белгороде прошёл праздничный концерт ко Дню Героев Отечества*

7 декабря в Молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» собрались представители администрации области и города, руководители и сотрудники силовых ведомств, духовенства, студенты белгородских вузов и ссузов, ветераны боевых действий и более 400 юнармейцев со всей Белгородской области.

Гости мероприятия посмотрели документальные фильмы о белгородцах, которые удостоены звания Героя России и награждены медалью «Золотая звезда». Трое из них — Денис Зуев, Юрий Чумак и Юрий Вороновский получили награду посмертно. Они погибли при исполнении служебных обязанностей во время второй Чеченской войны.

Присутствующие почтили память Героев России — полковника главного управления внешней разведки КГБ Владимира Барковского и полковника внутренней службы УВД Белгородской области Владимира Бурцева. Также ведущие рассказали о подвиге знаменитого белгородца сержанта полиции Вячеслава Воробьева.

— Мы с вами должны гордиться тем, что живём в такой славной, богатой боевыми традициями Белгородской области. Сегодня мы видим героев России - ребят, которые совершили подвиг. Мы вспоминаем тех, кто погиб, защищая свою страну. Я надеюсь, что в сердцах молодого поколения всегда останется место для памяти, — сказал Валерий Пучков, генерал-майор, заместитель председателя комитета Областной Думы по безопасности.

К молодым людям также обратились Кавалеры Ордена Мужества, ветераны боевых действий в Северо-Кавказском регионе — подполковники Вадим Серых и Игорь Брудков. Они призвали молодёжь всегда помнить о подвиге предков и быть настоящими патриотами. Отметим, что оба белгородца участвовали в продолжении фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений». Выставка, организованная профсоюзом «Правда» при поддержке НИУ «БелГУ» и администрации области, в настоящий момент проходит в образовательных учреждениях и силовых ведомствах региона. До 25 декабря её можно увидеть возле главного корпуса белгородского госуниверситета на улице Победы, 85.

— Защищать Отечество — это значит, не только сидеть с пулемётом в окопе, что тоже очень важно, а защищать своё Отечество – это любить его и служить своему народу, добросовестно исполняя свои обязанности. Герои нашего времени живут среди нас. И для меня, как для ректора важно, чтобы сегодняшние студенты и будущие поколения знали наших героев и равнялись на них, — обратился к гостям ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

Отметим, что перед официальной частью отряд юнармейцев, белгородские участники фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто» Игорь Брудков , Вадим Серых и председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев посмотрели уличную экспозицию фотопроекта. Молодые патриоты высоко оценили художественные снимки и отметили, что очень гордятся своими земляками.

Кульминацией праздника стало чествование лучших юнармейцев и лучшего отряда «Юнармии». В региональном смотре-конкурсе на лучшего юнармейца Белгородской области победили Виктория Никитенко из Шебекино и Максим Бардин из Белгорода. Лучшим юнармейским отрядом Белгородской области был выбран отряд «Виктория» СОШ № 19 Старооскольского городского округа. В следующем году они представят регион на всероссийском смотре-конкурсе.

Победителей областного этапа наградили Сергей Фуглаев и Эдуард Королёв.

— Юнармейское движение — молодое движение. Нам всего полтора года. За это время в ряды «Юнармии» в Белгородской области вступило более трёх тысяч человек, а на всей территории страны — более 200 тысяч. Нам есть чем гордиться, — отметил Эдуард Королёв.

— Через поколения мы проносим традиции мужества, долга, высокой гражданской ответственности. Мы гордимся подвигом наших дедов и отцов, восхищаемся стойкостью и мужеством ветеранов вооруженных конфликтов современности. Примеры такого самоотверженного служения Родине рождают у молодёжи стремление стать лучше, отважнее, сильнее. Юнармейцы стремятся держать равнение на истинных героев, ведь они – яркий пример для подражания. Благодаря мужеству и силе воли героев нашей страны мы сейчас живём под мирным небом, — обратился к молодёжи председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев.

Справка «Фонаря»

Напомним, что профсоюз «Правда» и региональное отделение «Юнармии» в октябре подписали соглашение о сотрудничестве. Организации совместно проводят выставки, концерты, патриотические акции. Главная цель «Правды» и «Юнармии» — патриотическое воспитание молодёжи.

День Героев Отечества отмечается 9 декабря. Праздник берёт начало с времён правления Екатерины II. В 1769 году императрица учредила орден Святого Георгия Победоносца. До 1917 года в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После революции орден упразднили. Самой высокой степенью отличия в СССР стало звание Героя Советского Союза. За время существования СССР награду получили свыше 12 тысяч человек. В современной России звание вручается с 1992 года. В этот день в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный приём обладателей почётной награды.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создали в 2015 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Молодые люди занимаются волонтёрской деятельностью, несут вахту памяти у Вечного огня, сохраняют мемориалы, памятники и обелиски, посещают военно-исторические объекты, получают навыки оказания первой помощи, участвуют в спортивных, культурных мероприятиях, слётах, фестивалях и акциях. «Юнармейцы» проходят подготовку на базах ДОСААФ России и других объектах инфраструктуры Вооружённых сил.

Белгородское отделение движения «Юнармия» появилось 1 сентября 2016 года. В каждом районе области есть один или несколько юнармейских отрядов.