В Белгороде во время непогоды будут дежурить машины с противогололёдной смесью

На улицах Белгорода после первого снега начали дежурить восемь машин с противогололёдной смесью.

— Пока посыпка дорог и тротуаров не производилась. На улице сохраняется температура выше нуля, гололедицы нет. Но машины уже несут дежурство. Мы будем оценивать обстоятельства, в случае необходимости, в ночное время направим дежурить более восьми машин, которые уже есть в городе. При минусовых температурах мы планируем посыпать противогололёдной смесью в первую очередь путепроводы, спуски и подъёмы. В полной готовности находятся малые коммунальные машины, которые будут посыпать тротуары, — рассказал генеральный директор управления «Белгорблагоустройство» Андрей Бубело.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, ночью сохранится ненастная погода. Возможен мокрый снег и дождь, температура будет колебаться от нуля до двух градусов тепла. Будет дуть южный ветер со скоростью до 10 метров в секунду.

— Администрация города Белгорода призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также своевременно заменить шины на соответствующие сезону, — сообщает пресс-служба администрации.

— Регламент запрещает эксплуатацию транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период, — декабрь, январь, февраль. Кроме того, шины должны быть установлены на все колеса транспортного средства и иметь остаточный рисунок протектора не менее четырёх миллиметров, — напоминают в пресс-службе управления ГИБДД по Белгородской области.