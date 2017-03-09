​Белгородская область опустилась на седьмое местов в экорейтинге регионов России

Белгородская область заняла седьмое место в рейтинге самых экологичных регионов России. Рейтинг обновляется четыре раза в год, нынешний результат учитывает зимний сезон 2016-2017 годов. В прошлом году за тот же период область заняла третье место уступив Тамбовской области и Республике Алтай.
В этом году после зимы десятка лидеров рейтинга выглядит так: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург и Тюменская область.
Экологический рейтинг составляет общественная организация «Зелёный патруль». Рейтинг существует с 2007 года, а его результаты публикуют с 2008 года четыре раза в год.
— Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. Цель проекта – осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов Российской Федерации в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды, — поясняют составители рейтинга.