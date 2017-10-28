На Стойленском ГОКе прошли соревнования водителей легковых автомобилей*

На Стойленском ГОКе прошёл конкурс профессионального мастерства среди водителей легковых автомобилей. В соревновании приняли участие 25 сотрудников автотранспортного цеха.

Конкурс проходил в два этапа. В теоретической части участники прошли тестирование. Водители отвечали на вопросы о технике, правилах промышленной безопасности, системе менеджмента экологии и качества, инструментах бережливого производства. К практике допустили десять человек, набравших максимальное количество баллов.

Второй этап проходил на грузопассажирском автомобиле, который в просторечии называют «буханка». Конкурсанты выполняли ряд элементов вождения и маневрирования. На скорость участники делали фигуры «змейка», «разворот», «заезд в гараж» и «движение прямо».

Фото пресс-службы СГОКа

По итогам конкурса «Лучшим водителем легкового автомобиля Стойленского ГОКа» признан Олег Прокудин. Второе место занял Николай Пискарев, третье — Вячеслав Романенко. Звание «Лучший молодой водитель» получил 24-летний Максим Труфанов.

Помимо дипломов, памятных подарков и денежных премий, победители и призёры получили надбавку к тарифной ставке от 20 до 30 процентов.

Отметим, что конкурсы профессионального мастерства проходят на Стойленском ГОКе в течение года. В этом году за звание лучших боролись представители 11 профессий: машинисты крана, электрогазосварщики, дробильщики, токари и другие.

Фото пресс-службы СГОКа