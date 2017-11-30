​Команда Стойленского ГОКа заняла третье место в городской лиге «Что? Где? Когда?»*

Команда Стойленского ГОКа «Железные умы» заняла третье место в осеннем турнире интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», финал которой прошёл в Центре молодёжных инициатив. Последняя игра сезона 2017-го года проходила по правилам телевизионной версии: круглый стол, волчок, вопросы в конвертах и даже сова, ожидающая победителя.

Фото пресс-службы Стойленского ГОКа

На заключительной игре стойленские знатоки встретились с командами ОЭМК и средней школы № 21, сформированной из преподавателей. После двухчасовой борьбы стойленцы всё же уступили соперникам и стали бронзовыми призёрами соревнований. Это первый раз, когда знатоки комбината попали в тройку лидеров старооскольской лиги «Что? Где? Когда?».