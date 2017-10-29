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У белгородского журнала Mel появилось приложение для iPhone*

Мобильное приложение представляет собой мультимедийный выпуск журнала

Белгородский журнал Mel первым среди глянцевых изданий в Черноземье запустил iTunes-версию, которая стала дополнением к печатной версии журнала. Бесплатное приложение Mel для iPhone можно скачать в App Store.

— Mel — это не просто журнал — набор страниц с текстами и иллюстрациями, это, скорее, образ мышления, который объединяет близких по духу людей в одно течение по всему миру, — сообщает редакция в аннотации к вышедшему приложению. — Ежемесячный выпуск Mel’а — это путеводитель в мир успешных и талантливых людей, качественного контента и новых идей. В каждом номере представлены эссе и интервью о городской жизни, размышления о дизайне и моде.

Мобильное приложение имеет простой, но необычный дизайн, и представляет собой мультимедийный выпуск журнала. Здесь можно не только читать статьи и знакомиться с проектами редакции в новом формате, но и просматривать фото и видео, пользоваться интерактивными элементами навигации, делиться с друзьями уникальными материалами, которых нет в печатной версии издания.

— Приложение Mel для iPhone — это интересные интервью в режиме онлайн, актуальные подборки, галереи с фотографиями с последних светских мероприятий, а также публикации самых необычных партнёрских проектов. Понравившиеся материалы и фотографии можно сохранять в телефоне, а потом делиться ими в социальных сетях или отправлять друзьям всего одним движением, — представляет приложение редакция журнала MEL.

Игорь Резанов

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