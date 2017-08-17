Доигровщик «Белогорья» провёл свой заключительный матч в составе национальной команды. Бессменный лидер и капитан сборной России по волейболу, легенда мирового волейбола Сергей Тетюхин завершает свою профессиональную карьеру. Об этом 40-летний игрок заявил после окончания матча за бронзовые медали Олимпийских игр-2016 , в котором россияне уступили команде США со счётом 2:3. — Это был мой последний матч в сборной России. В карьере? Давайте сегодня говорить только о сборной, — сказал Тетюхин журналистам после матча. Напомним, что свой дебютный матч за сборную Тетюхин провёл в мае 1996 года в рамках Мировой Лиги. За всё время выступления в команде Тетюхин становился двукратным обладателем Кубка мира, победителем Мировой Лиги 2002 года. Ему принадлежит уникальное достижение: волейболист принимал участие в шести (!) Олимпийских играх подряд, причём на предыдущих четырёх спортсмен неизменно привозил медали различного достоинства. В Сиднее-2000 Тетюхин стал серебряным призёром, в Афинах-2004 и Пекине-2008 он был бронзовым медалистом, а в Лондоне в 2012 году «вырвал» у судьбы долгожданное олимпийское золото. На Играх в Рио Сергей был удостоен чести нести знамя сборной на официальной церемонии открытия.Фото og.ru К слову, на Играх в Рио-де-Жанейро Сергей Тетюхин перешёл рубеж в 3 тысячи выигранных мячей в официальных матчах за национальную команду, набрав в восьми матчах Олимпиады 70 очков. Таким образом на сегодняшний день в его копилке 3002 выигранных мяча.
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«Что за трек?». Специальный выпуск с финалистками конкурса красоты «Мисс Белогорье-2017»​

Участницы конкурса красоты «Мисс Белогорье-2017» подпевали, пританцовывали и отгадывали мелодии.

Участницами специального выпуска музыкального проекта «Что за трек?» стали семь финалисток конкурса красоты «Мисс Белогорье-2017». Они отгадывали подборку из 31 трека трёх направлений: рок, рэп и R'n'B.

Финал конкурса красоты «Мисс Белогорье-2017» пройдёт в ресторане «Самовар» вечером 19 августа. Вести его будет Денис Косяков, приглашённой звездой станет Анна Седокова. Напомним, что читатели «Фонаря» выбирают «Мисс зрительских симпатий». Проголосовать за любую из девяти финалисток (Анна Гладких выбыла из конкурса по состоянию здоровью — прим. ред.) можно у нас на сайте.

Участники проекта «Что за трек?» отгадывают мелодии, которые для них подобрали организаторы. Основу подборки составляют мелодии трёх направлений, которые выбирает команда, но организаторы могут разбавить её музыкой других направлений (не более пяти композиций в подборке — прим. ред.).

В первом сезоне проекта будет десять выпусков. В случае равенства баллов у лидеров или минимальном отрыве (одна мелодия), будет организован ещё финал с участием сильнейших команд. На сегодняшний день лучший результат показали команды Белгородского драматического театра имени Щепкина и сборная Сбербанка. На втором месте с результатом 23 балла идут сборная интерактивной афиши 2do2go и мастерской КУНЖ-UT, а на третьем — редакция БЭИ с 22 отгаданными композициями. Выпуск с финалистками «Мисс Белогорье-2017» в общем рейтинге первого сезона проекта не учитывается.

Организаторы проекта принимают заявки на участие во втором сезоне «Что за трек?». Участники должны будут оплатить оргвзнос. Желающие уже сейчас могут присылать заявки в свободной форме на почту pr@fonar.tv.

Партнёры проекта

Партнёрами первого сезона проекта стали кафе Food ZA ZA, фитнес-центр FeRRUM, торговая сеть «Сталос» и Белгородский филиал Ростелекома. Подарки от них получат победители проекта. Творческая мастерская Кунж-ut уже готовит для них ещё один уникальный подарок с символикой проекта.

Дмитрий Рябченко

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