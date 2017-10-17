Белгородский фигурист выступит в финале проекта «Дети на льду. Звезды»

Воспитанник белгородской спортивной школы Иван Макиев выступит в финале проекта «Дети на льду. Звезды», который состоится 27 октября в Москве. В турнирной таблице юный фигурист сейчас занимает четвертое место с оценкой 21,45 баллов.

В полуфинале белгородец выступил в образе ковбоя. Жюри высоко оценило номер Ивана и присудило ему второе место, тем самым обеспечив выход в финал проекта.

— Мне очень понравилось. Буквально всё. У него такая разнообразная база. Он многое умел и многое нам показал, - прокомментировала выступление Ивана главный член жюри, заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова.

Трансляцию финальных соревнований можно посмотреть на официальном сайте проекта itv.rt.ru, а также на телеканалах «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «МАМА», «360» и ВСЕ-ТВ интерактивного телевидения «Ростелекома».

Справка «Фонаря»

Во втором сезоне всероссийского проекта «Дети на льду. Звезды» приняли участие 42 фигуриста из разных регионов страны. Возраст спортсменов 8-9 лет. В финал вышли 12 мальчиков и девочек, которые успешно выступили в полуфинальных соревнованиях. Ещё двух фигуристов выберут зрители с помощью голосования. Финал состоится 27 октября в Москве.