Белгородские активисты хотят внести поправки в федеральный закон

Белгородское отделение общественной организации «Скорая молодежная помощь» передало в Госдуму России законодательную инициативу. Активисты предлагают детально разобрать федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» и внести в него поправки.

По мнению общественников, ребенок должен воспитываться в семье, где взрослые не состоят в запрещенных религиозных организациях. По законодательству России суд может лишить родительских прав родителей, которые злоупотребляют своими правами. Однако в данном случае активисты не видят, как это реально осуществляется на практике.

— На сегодняшний день мы видим, что сектанты пытаются воспитывать чужих детей. Есть случаи, когда адепты сект проникали в школы и детские сады, когда детей похищали родители, состоявшие в секте, и множество других случаев, — считают члены «Скорой Молодежной Помощи».

Активисты предлагают привлечь к разборке закона «О свободе совести и религиозных объединениях» религиоведов, юристов, психологов, педагогов, филологов и медиков. Например, специалисты по семейным отношениям должны дать комментарий, какие именно действия религиозной организации могут привести к разрушению семьи.

Также вводится термин «Деструктивное религиозное объединение». Если организацию признали деструктивной, то её можно привлечь к законной ответственности. Основанием для этого становятся неоднократные нарушения пункта 2 статьи 14.

Напомним, что 19 октября председатель «Скорой молодежной помощи» Антон Андросов передал уполномоченной по правам детей Анне Кузнецовой истории детей, родители которых вовлечены в секту.