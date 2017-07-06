​В Белгородской области активисты ОНФ рассказали о состоянии детских лагерей

В Белгородской области активисты Общероссийского народного фронта проверили несколько детских лагерей. Занимаясь своим проектом «Равные возможности — детям» общественники побывали в четырех детских лагерях. Два из них находятся в Белгородском районе: лагерь «Юность» и лагерь имени Юрия Гагарина. Третий оздоровительный центр «Орбита» находится в Чернянском районе, а четвёртый — спортивно-оздоровительный комплекс «Орлёнок», в Губкинском городском округе.
Эксперты ОНФ обращали внимание на бытовые условия в лагерях, образовательную и развлекательную программы. Также общественников интересовала доступность путёвок для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями.
В лагере «Юность» общественники заметили, что в нескольких корпусах плохо закрываются окна, а также повреждены москитные сетки. По словам директора лагеря, эту проблему скоро исправят. Также активисты поясняют, что в лагере не хватает спортивных площадок и спортивного инвентаря. В детском лагере имени Юрия Гагарина бытовые условия признали хорошими: в этом году администрация учреждения закупила велосипеды для детей разных возрастов и организовала велопрокат. В оздоровительном комплексе «Орлёнок», по словам активистов, спортивного инвентаря и площадок достаточно. Про оздоровительный центр «Орбита» в своём пресс-релизе общественники не написали.
— Мы убедились, что во всех проверенных нами лагерях бытовые условия, санитарное состояние, общая обстановка соответствуют нормам и требованиям. Выявленные недостатки в массе своей устранимы. Во всех лагерях для детей проводится комплексная образовательная программа, а также организуются спортивные праздники. Дети получают сбалансированное питание, — отметил Константин Лахнов, член регионального штаба ОНФ.