Счастливое детство. Как работает частный детский сад?

Частный детский сад «Радуга» находится на бульваре Юности, 23. Мы пришли взять интервью у руководителя учреждения, чтобы помочь молодым родителям разобраться, когда и как следует отдавать малышей в сад.
Попасть на территорию садика не так-то просто! Он по периметру огорожен высоким забором, просочиться сквозь который может только худая кошка, а перелезть — только супергерой.
Безопасность
Действительно, попасть на территорию садика очень сложно. Отследив на камерах видеонаблюдения двух мнущихся молодых людей (нас), к воротам сразу же вышел охранник. Узнав все подробности нашего визита и проверив паспорта, он связался с заведующим и проводил нас прямо до дверей.
— Мы очень строго следим за безопасностью наших детей. Двор огорожен забором, чтобы во время прогулки никто чужой не смог подойти к детям. Кстати, хочу добавить, что наша территория отвечает всем требованиям СанПиН. Мы сделали просторные площадки для игр, купили оборудование в соответствии с возрастом детей, а на спортивной площадке положили безопасное ударопоглощающее покрытие, — отмечает заведующая детского сада Анна Белоусова .
Здоровье
— Наши дети никогда не болеют подолгу, в основном, максимум — лёгкая простуда на два-три дня, — с гордостью рассказывает Анна Александровна. В саду есть свой физиопроцедурный кабинет, где медицинские работники-профессионалы малышам проводят ингаляции и прогревания, учат правильно закаляться, предлагают кислородные коктейли.
Также детям проводят оздоровительную терапию в спелеокамере. Здесь уютная обстановка, и ребята с большим удовольствием проходят процедуры, а воздух спелеокамеры оказывает лечебный эффект. Ещё для гармоничного развития детей у нас есть бассейн. Здесь для девчонок и мальчишек проводят занятия по плаванию, учат правильной технике и дыханию.
По показаниям врача-ортопеда дети посещают занятия корригирующей гимнастики для профилактики плоскостопия и нарушений осанки. Кроме того, с детьми в «Радуге» также занимаются учитель-логопед и педагог-психолог.
Чтобы малышу было легче адаптироваться к детскому саду, следует начать дома соблюдать режим дня, принятый в детском саду, и научить ребенка первоначальным необходимым навыкам. Ведь чем больше самостоятельных навыков ему будут привиты дома, тем легче и быстрее пройдёт приспособление к новой среде,— советует Анна Александровна.
Баланс витаминов
В «Радуге» предусмотрено пятиразовое питание — завтрак, обед, ужин, второй завтрак и полдник. При этом каждый приём пищи сбалансирован по калорийности и микроэлементам: питание диетическое, насыщенное разнообразием овощей и фруктов.
Образовательная программа
Педагоги детского сада стремятся всесторонне развивать детей. В образовательную программу входит раннее обучение английскому языку, изобразительному и музыкальному искусствам, хореографии. Также у детей есть возможность заниматься лего-конструированием, так как руководство детского сада заключило договор с детским технопарком BelRobot.
— Детский сад работает в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, и дети познают мир и усваивают новые знания через игру. Комната группы разделена на центры: речевого развития, сенсорный центр и другие, где каждый ребенок может выбрать себе занятие по душе, — рассказала воспитатель младшей группы Татьяна Карякина .
— Сложно работать с малышами?
— Совершенно несложно. Здесь работают педагоги, которые любят детей. Когда ты любишь ребёнка — ты работаешь в удовольствие. Я работаю уже 25 лет, другие наши педагоги тоже с большим опытом. Мы нашли себя именно в этом детском саду, потому что здесь дают простор для творчества. Дети нас любят, а мы — их. Здесь всё окутано любовью! Я считаю, что у нас не детский сад, а второй дом, потому что мы относимся к малышам как к своим детям. Детки не хотят уходить домой. Когда они утром приходят, они сразу идут нас обнимать, потому что они скучают по нам!
— Как строится образовательная деятельность для малышей трёх лет?
— У нас летом в саду каникулы, а с сентября начинается образовательная деятельность. Она проходит в игровом формате по подгруппам. Мы используем много дидактических пособий и игр. Играем всегда: в режимных процессах, на занятиях, на прогулках.
Дети, посещающие наш детский сад, не зажаты, не закомплексованы, потому что мы даём им себя показать, они реализуют себя в проектах. Чем старше дети, тем сложнее и интереснее проектная деятельность. Например, ребёнок задаётся вопросом «Почему у меня глаза не мёрзнут?», и мы начинаем развивать эту тему — вместе читаем литературу, вместе ищем ответы в искусстве и науке. Мы не даём готовых ответов, мы помогаем детям самим найти ответы на их вопросы. И эти знания, добытые самостоятельно, усваиваются намного лучше. В результате дети с лёгкостью поступают в любую гимназию, школу, лицей. Поэтому, кроме сада, наши воспитанники посещают разве что спортивные секции — все остальные знания и навыки они получают у нас.
Творческое развитие
Летом каждая неделя в «Радуге» — тематическая: неделя здоровья, неделя транспорта и другие. Каждая познавательная тематическая неделя завершается интересным итоговым мероприятием.
— У нас каждую пятницу в летний период проходят развлекательные мероприятия. Так как группы небольшие, все комфортно помещаются в музыкальном зале, а при хорошей погоде мы проводим такие праздники на улице. Каждый утренник, каждое мероприятие проходит по новому сценарию, постоянно придумываем свежие идеи, чтобы ничего не повторялось, — сказала заведующая детсада.
В музыкальном зале стоит электронное цифровое фортепиано, поэтому занятия в основном проходят под живую музыку.
— Музыкальные занятия проходят по-особенному: наши педагоги увлекаются народным творчеством, поэтому эту любовь они стараются привить детям через народные игры и песни. Дети очень любят петь и танцевать, выступают с сольными номерами. Все наши праздники проходят в нетрадиционной форме. Например, в этом году выпускной бал проходил в стиле «Вручение Оскара». Старшие группы уже очень самостоятельны. Они могут сами сделать праздник, разыграть спектакль — им уже не нужно приглашённых звёзд. Они сами звёзды!
— Как за восемь лет изменились пристрастия детей?
— Появились новые герои, новые мультфильмы, которые накладывают свой отпечаток на детское восприятие. Детсадовцы 2017 года — это, безусловно, поколение Х: им интересно лего-конструирование, и мы видим, что они по-другому мыслят, не так, как мы когда-то. Современным ребёнком очень сложно управлять, он не терпит управления, он любит сотрудничество и взаимопомощь. Помощь младшему, помощь взрослому находит в них положительный отклик, и на этом мы и строим нашу работу.
— В частный детский сад тоже большая очередь?
— Меньше, чем в государственный, но всё же она есть. В «Радугу» ходят не только дети, живущие в близлежащих домах. Многие родители приводят в этот сад своих вторых и третьих детей несмотря на то, что уже давно сменили место жительства: деток привозят из Дубового, Комсомольца, Стрелецкого, из центра города, потому что знают о качестве услуг, предоставляемых в этом доме счастливого детства.
— Как можно к вам попасть?
— У нас для детей есть 66 мест в трёх группах: во второй младшей, средней и старше-подготовительной. Во вторую младшую можно попасть с трёх лет, а в подготовительную идут дети, которым через год нужно уже идти в школу. За месяц нужно заплатить 16 тысяч рублей, при этом из бюджета города вернётся 3 775 рублей по программе софинансирования. Об этой программе расскажут больше при оформлении ребёнка в детский сад.
Чтобы попасть в детский сад, надо просто прийти к нам, написать заявление, оформить необходимые документы, а в поликлинике — медицинскую карту. Желающих попасть к нам записываем в «Журнал ожидания», при наличии мест приглашаем, — пояснила Анна Белоусова.
Дополнительную информацию о детском саде «Радуга» можно получить по телефону +7 (4722) 58-85-14.
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