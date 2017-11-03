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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
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В Белгороде пока не будут сносить одноэтажные дома на «стометровке»

Инвестор не смог расселить всех жителей квартала.

В управлении архитектуры администрации Белгорода сказали, что пока не будут сносить старый квартал между проспектами Богдана Хмельницкого, Славы, улицей 50-летия Белгородской области и Свято-Троицким бульваром.

— Один инвестор предполагался, но не рассчитал свои возможности и оказался не в состоянии расселить такое количество жильцов, — сообщили сетевому изданию Go31 в управлении архитектуры и градостроительства города

В 2013 году администрация Белгорода провела конкурс на лучший проект по застройке квартала. По итогам конкурса должны были разработать план застройки участка, а победителю обещали 25 тысяч долларов.

— В экономику строительства этих кварталов мы закладываем в обязательном порядке строительство социальной инфраструктуры: школа, детский сад, транспортная инфраструктура. Потому что к каждой квартире в обязательном порядке должно быть место в паркинге. И когда это всё складывается, то трёх-, четырёхэтажная застройка не экономична, — говорила в 2015 году главный архитектор Белгорода Галина Горожанкина.

Проект «Вишневый сад», фото ИА «Бел.Ру»

Итальянский проект «Вишнёвый сад», который победил в конкурсе, не реализовали. По словам главного архитектора города Галины Горожанкиной, он не предполагал экономического обоснования развития квартала.

К слову, территория исторического центра Белгорода в документах именуется как «Культурно-исторический заповедник „Старый Белгород“». Постановлением губернатора от 14 июня 2014 года это место включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ как объект культурного наследия регионального значения. Такой статус предполагает, что должны быть установлены конкретные правила застройки и реконструкции объектов, находящихся на территории «Старого Белгорода».

Бюро историко-градостроительных исследований и правового регулирования застройки разработали рекомендации к ведению строительства на территории центра города, в которых говорится, что на участке, ограниченном проспектом Богдана Хмельницкого, проспектом Славы, улицей 50-летия Белгородской области и Свято-Троицким бульваром, максимальная этажность должна ограничиваться тремя этажами.

Мы работаем по всей России, и ситуация в Белгороде достаточно грустная, на мой взгляд. Я даже, простите, привожу Белгород в пример, как не нужно строить, поясняла в 2015 году «Фонарю» эксперт-консультант правового регулирования застройки исторических территорий бюро Лариса Кригер.
Никита Пармёнов

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#Белгород #конкурс проектов #застройка Белгорода
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