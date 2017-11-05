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Белгородцам предлагают побороться за «Премию МИРа»

Подать заявки можно до 10 ноября.

Белгородцы до 10 ноября на специальном сайте могут подать заявку на «Премию МИРа». Поучаствовать в конкурсе может любой житель Белгородской области, который своими поступками мотивирует окружающих на добрые дела.

Премия будут присуждать в семи номинациях:

  • «Позитивный вклад в информационное пространство». Её смогут получить СМИ и блогеры, которые рассказывают о хороших поступках россиян и о положительных изменениях инфраструктуры;
  • «Доброта как стиль жизни». Это награда для активистов, которые совершают хорошие поступки на протяжении нескольких лет и являются примером работы на благо общества;
  • «Постоянное движение вперёд». Эта номинация для лидеров благотворительных и общественных объединений, которые демонстрируют высокие результаты работы организаций в течение года;
  • «Здравая инициатива». Награда присуждается за популяризацию или создание проектов для улучшения здоровья и качества жизни;
  • «#Вопреки». Это премия для людей, которые своими действиями доказывают, что любые ограничения есть только в голове;
  • «Подвиг». Награда присуждается людям, совершившим высоконравственные поступки;
  • «Добрый коллектив». Это награда присуждается волонтёрским организациям.
Илья Лядвин

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