Белгородцам предлагают побороться за «Премию МИРа»

Белгородцы до 10 ноября на специальном сайте могут подать заявку на «Премию МИРа». Поучаствовать в конкурсе может любой житель Белгородской области, который своими поступками мотивирует окружающих на добрые дела.



Премия будут присуждать в семи номинациях: