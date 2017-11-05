Белгородцам предлагают побороться за «Премию МИРа»

Белгородцы до 10 ноября на специальном сайте могут подать заявку на «Премию МИРа». Поучаствовать в конкурсе может любой житель Белгородской области, который своими поступками мотивирует окружающих на добрые дела.
Премия будут присуждать в семи номинациях:
- «Позитивный вклад в информационное пространство». Её смогут получить СМИ и блогеры, которые рассказывают о хороших поступках россиян и о положительных изменениях инфраструктуры;
- «Доброта как стиль жизни». Это награда для активистов, которые совершают хорошие поступки на протяжении нескольких лет и являются примером работы на благо общества;
- «Постоянное движение вперёд». Эта номинация для лидеров благотворительных и общественных объединений, которые демонстрируют высокие результаты работы организаций в течение года;
- «Здравая инициатива». Награда присуждается за популяризацию или создание проектов для улучшения здоровья и качества жизни;
- «#Вопреки». Это премия для людей, которые своими действиями доказывают, что любые ограничения есть только в голове;
- «Подвиг». Награда присуждается людям, совершившим высоконравственные поступки;
- «Добрый коллектив». Это награда присуждается волонтёрским организациям.