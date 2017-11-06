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Белгородцев приглашают на лекцию по безопасности в интернете

Валерий Пазюк расскажет о правилах поведения в интернете.

В среду, 8 ноября, в рамках научно-популярного проекта «Умный город» пройдёт бесплатная авторская лекция Валерия Пазюка об особенностях общения и мерах безопасности в интернете. Он расскажет о пользе и вреде интернета и о тех простых правилах, которых должны придерживаться и взрослые, и дети. Лекция начнётся в 19:00 в Белгородской областной научной библиотеке. Зарегистрироваться на неё можно по телефону +7 (4722) 313-742 или на сайте.

Справка «Фонаря»

Валерий Пазюк — основатель студии #f90 media, разработчик, автор курса программирования и создания игр для детей KidCode, преподаватель разработки мобильных приложений в Открытой инжиниринговой школе НИУ «БелГУ».

Виолетта Бакарас

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#интернет #Белгородская областная библиотека
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