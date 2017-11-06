В Белгородской области в День народного единства сбили трёх пешеходов

В Белгородской области в субботу, 4 ноября, произошли три ДТП, в которых погибла одна женщина, а ещё двое пешеходов получили травмы.

Смертельная авария произошла вечером в Белгородском района на объездной дороге. 29-летний водитель на Renault Logan сбил неизвестную женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ещё один пешеход также пострадал в Белгородском районе. 36-летний мужчина был на дороге возле дома № 74а по улице Чайки в селе Чайки, когда его сбил 40-летний водитель на ВАЗ-21074. Мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.

В Валуйском районе 36-летний водитель на иномарке сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Её с травмами также отвезли в больницу.