В Белгороде назвали обладателей стипендии губернатора

В Белгородской области определили 20 лауреатов стипендии губернатора молодёжному активу. По информации «БелПрессы», всего за 15 лет стипендиатами губернатора стали более 400 человек. В этом году претенденты на очном собеседовании рассказывали о своих волонтёрских и творческих проектах, а конкурсная комиссия по итогам их выступлений выбрала 20 победителей, которые будут получать в течение девяти месяцев дополнительную повышенную стипендию в размере 5 тысяч рублей.

В итоговый список победителей в трёх номинациях («Добровольчество», «Самоуправление» и «Творческая деятельность» — прим. «Ф».) вошли представители 13 вузов и ссузов региона, в том числе шестеро из НИУ «БелГУ» и по двое — из БГИИК и «технолога». Они предложили, например, провести в регионе первый инклюзивный бал, записать видеоролики о стажировках, сделать в колледже студенческий клуб интеллектуальных игр, организовать в Валуйском районе «социальные арт-перфомансы».

Дарья Яготинцева и Юрий Фисенко, обладатели стипендии губернатора, фото vk.com/beljourfak

Одна из обладателей стипендии в этом году — корреспондент «Мира Белогорья» Дарья Яготинцева, которая подала на конкурс свой видеопроект «Тебе водить». Его идея — помочь водителям советами и напомнить им правила дорожного движения. На сегодняшний день вышло в эфир уже больше 20 выпусков программы.

— Идея проекта возникла, как только я начала водить, и мне самой стали интересны советы для начинающих водителей, которые можно рассмотреть на конкретных примерах. Такие рекомендации будут полезны всем, и даже водителям со стажем. Мы сотрудничаем с областным ГИБДД и инструкторами из профильных автошкол, поэтому материалы выпусков соответствуют всем нормам действующих КоАП и ПДД.

В каждом выпуске проекта разбирали реальные ДТП, которые происходили в регионе, а инструкторы автошкол и профильных классов давали советы. Иногда белгородские водители сами присылали записи с видеорегистраторов и рассказывали авторам передачи о том, что с ними было на дороге.

— Мы не учим водителей жизни и не пытаемся их вразумить. Но, я думаю, каждый сам вправе решать, в какой среде участников дорожного движения ему быть: хорошим и ответственным или беспечным автолюбителем. Самое главное, чтобы было как можно меньше происшествий, ради этого мы и работаем, — рассказала «Фонарю» обладательница стипендии губернатора.

В дальнейшем Дарья Яготинцева планирует создать проект, объединяющий журналистику и добровольчество.

Напомним, что 1 ноября в регионе стартовал отбор претендентов на стипендию фонда «Поколение». Победители конкурса будут получать в течение года весомые материальные поощрения от 10 до 15 тысяч рублей. Подать заявку можно до 15 декабря на сайте студентгода.рф.