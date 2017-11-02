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В Белгородской области активисты ОНФ высадили липовую рощу в память о героях

Активисты «Молодёжки ОНФ» посадили 200 деревьев в селе Киселёво Белгородского района.

В селе Киселёво Белгородского района активисты «Молодёжки ОНФ» высадили рощу из 200 лип в память о героях. В эти дни активисты ОНФ в 20 регионах занимаются высадкой деревьев, которая приурочена ко Дню служащих подразделений специального назначения.

— Подрастая, эта липовая роща станет живым памятником, — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Ахтырский.

Фото пресс-службы ОНФ

Посадкой деревьев рядом с братской могилой воинов Великой Отечественной также занимались курсанты военно-патриотических клубов ДОСААФ «Отечество», «Север» и «Патриот».

— До войны на этом месте были деревья, но в военные годы посадка была уничтожена, поэтому её нужно обязательно восстановить. Тем более эти липы в память о героях! — цитирует пресс-служба ОНФ одного из жителей села Киселёво.

Фото пресс-службы ОНФ

Трофим Нарожный

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#Великая Отечественная война #Общероссийский народный фронт #ОНФ
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