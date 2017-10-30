В Старом Осколе осудили следователя, который покровительствовал похоронному бизнесу и занимался мошенничеством

В Старом Осколе суд признал трёх мужчин виновными в групповом мошенничестве по предварительному сговору. Одним из обвиняемых стал следователь по особо важным делам Следственного комитета России по Старому Осколу. Пользуясь служебным положением, следователь отдавал работникам знакомого предпринимателя заявки на транспортировку покойников в Старом Осколе. Из-за этого у другого предпринимателя, который тоже занимался подобного рода перевозками, уменьшилось количество заказов и упал доход.

Когда потерпевший узнал, что бизнесу его конкурента покровительствует следователь, он обратился к нему с требованием объяснить сложившуюся ситуацию. Сотрудник СК заявил, что теперь он будет решать, кто будет в городе перевозить умерших и оказывать другие ритуальные услуги, сославшись на то, что у него есть покровители. Он потребовал, чтобы обратившийся предприниматель сам ежемесячно выплачивал ему определённую сумму за каждый совершённый вызов, в противном случае пригрозил, что тот лишится и дохода, и бизнеса.

«„Можете считать, что это рейдерский захват“, — сказал следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ по Старому Осколу индивидуальному предпринимателю, в ответ на его просьбу оставить в покое его бизнес и не мешать ему работать», — сообщает сайт Старооскольского городского суда.

Хозяин ритуального агентства обратился в правоохранительные органы.

В суде трое обвиняемых не признали свою вину, но судья решил, что она доказана. Втроём они причинили имущественный вред предприятию потерпевшего на сумму 52 тысячи рублей, а сам следователь ещё дополнительно — на 44 тысячи рублей.

Старооскольский городской суд приговорил к лишению свободы следователя на шесть лет и обязал его заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. К тюремным срокам приговорили и двух других виновных участников преступной схемы по вымогательству у бизнесмена денег — предпринимателя и одного из его работников.