Правда ли, что с возрастом вес всегда растёт? [реклама]

Считается закономерным, что у женщин с возрастом увеличивается вес. И они обязательно превращаются из юных «стройняшек» в полных дам среднего возраста. Это подтверждается практикой — после определённого количества прожитых лет очень редкая женщина может похвастаться подтянутой фигуркой и осиной талией.

Механизмы набора веса с возрастом

Такое превращение имеет под собой множество причин, многие из которых закономерны. Но большинства из них все же можно избежать, если знать о них и правильно распределить усилия. Рассмотрим объективные причины:

с возрастом наблюдается замедление обмена веществ. Врачи отмечают,что набор до 0,5 килограмма в год после 35 лет для женщины — абсолютно нормальное явление. Замедление обмена приводит к ослаблению мышечной ткани и замены её жировой, что требует серьёзных усилий для поддержания нужного соотношения тканей;

уменьшение подвижности. Как правило, приближаясь к 40 годам, женщина становится менее активной. Она больше времени проводит дома, меньше посещает клубы, ходит в походы и на дополнительные занятия;

изменение режима питания. В нашей традиции женщина обязана усердно готовить еду для детей и супруга. А находясь постоянно на кухне, сложно соблюдать режим питания свободой студентки.

Что же делать, чтобы не допустить «раздувания»?

В смене 42-го размера одежды на 46-й нет ничего опасного, но если цифры на весах стали стремительно расти, нужно принимать строгие меры. Особенно это касается бизнес-вумен, которым иногда нужно срочно «впихнуть» себя в костюм. Бывают и другие случаи, когда немедленно нужно избавиться от пары килограммов, не ожидая эффекта от надёжных, но длительных диет и физических упражнений.

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Ещё один важный совет — постараться избавиться от стрессов. К 40 годам женщина достигает какого-то уровня на работе. А также обзаводится «комплектом» различных болезней и недомоганий. Все это действует как стресс, который вызывает переедание и набор веса.

И не стоит забывать, какую важную роль играет социальный код. Хочет человек того или нет, но он живёт в обществе. И у него формируется образ матери семейства как солидной полной женщины. Она заботится больше о членах семьи, чем о себе. Это также заставляет расслабиться и не противиться естественному набору веса.

Необходимо хорошо взвесить все параметры, и оценить, являются ли набранные килограммы «естественными», или стоит срочно бросаться спасать фигуру, пользуясь всеми доступными инструментами.



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