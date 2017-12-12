В Старом Осколе передали в суд дело об убийстве Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой

Следователи направили дело об убийстве двух пропавших в Старом Осколе девушек в Белгородский областной суд. Они считают, что 25-летний Михаил Саплинов в 2014 году в своей квартире задушил 18-летнюю Екатерину Кузьмину, выбросив её тело в мусорный бак, а в 2016 году изнасиловал и задушил 25-летнюю Наталью Малахову. Тело последней, по мнению следователей, он выбросил в мусорный контейнер для строительных отходов в селе Федосеевка Старооскольского района. Мужчине предъявили обвинения в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Дело рассмотрят присяжные.
Об этом деле даже сделали
выпуск в передаче «Пусть говорят» на Первом канале, поиском девушек занимались
полицейские и добровольцы.
- Екатерина Кузьмина пропала в декабре 2014 года, а Наталья Малахова — 17 ноября 2016 года. Оба уголовных дела по факту их исчезновения объединили в одно дело. В ноябре 2016 года следователи задержали двух подозреваемых — 25 и 27-летних старооскольцев, старший из которых был участковым. Позже последнего исключили из списка подозреваемых. Уголовные дела возбудили по факту безвестного исчезновения девушек.
- 25-летнего Михаила Саплинова обвиняют в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления, групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а 27-летнего Андрея Бобрышева сперва также обвиняли в групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, и укрывательстве особо тяжких преступлений, но потом с Бобрышева сняли эти обвинения, оставив только обвинения в халатности. Саплинову грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.
- 25 декабря в Старом Осколе родители пропавших девушек провели митинг, приуроченный к годовщине исчезновения Екатерины Кузьминой, на котором попросили проверить полицейских, которые занимались расследованием дела. В начале декабря они побывали в студии ток-шоу «Пусть говорят», которое было посвящено поискам пропавших.
- В январе следователи заявили, что обвиняемого в убийстве пропавших в Старом Осколе девушек проверят на вменяемость в институте Сербского.
- 13 ноября в Старом Осколе суд на закрытом заседании продлил арест Михаилу Саплинову, обвиняемому в убийстве Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой до 3 февраля 2018 года.