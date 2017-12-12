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вторник, 12 декабря

В Старом Осколе передали в суд дело об убийстве Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой

По версии обвинения, 26-летний староосколец у себя в квартире задушил двух жительниц Старого Оскола.

Следователи направили дело об убийстве двух пропавших в Старом Осколе девушек в Белгородский областной суд. Они считают, что 25-летний Михаил Саплинов в 2014 году в своей квартире задушил 18-летнюю Екатерину Кузьмину, выбросив её тело в мусорный бак, а в 2016 году изнасиловал и задушил 25-летнюю Наталью Малахову. Тело последней, по мнению следователей, он выбросил в мусорный контейнер для строительных отходов в селе Федосеевка Старооскольского района. Мужчине предъявили обвинения в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Дело рассмотрят присяжные.

Об этом деле даже сделали выпуск в передаче «Пусть говорят» на Первом канале, поиском девушек занимались полицейские и добровольцы.

Трофим Нарожный

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#убийство #Старый Оскол #Следственный комитет
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