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В лесопосадке Старого Оскола нашли коробки с вакцинами от гриппа

Прокуратура проводит проверку.

В Старом Осколе в лесопосадке около второй городской больницы местные жители нашли коробки с вакцинами от гриппа. Фото выброшенных лекарств появились в понедельник, 13 ноября, в группе «Официальный Старый Оскол» социальной сети «ВКонтакте».

На снимках видно, что вакцины запечатаны и выглядят как новые. В комментариях пишут, что на коробках не стоит адреса учреждения, которому предназначены вакцины.

Горожане уже подали заявление в старооскольскую прокуратуру. В пресс-службе региональной прокуратуры «Фонарю» сообщили, что организована проверка. В департаменте здравоохранения сказали, что ведомство знает о ситуации и в настоящее время проверяет информацию.

Екатерина Лобановская

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#Старый Оскол #грипп
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