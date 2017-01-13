​«Воздержаться от самолечения». Как в Белгородской области борются с гриппом и когда школы закроют на карантин

— Из-за гриппа в Белгороде закрыты на карантин все школы и две группы в детских садах. Учреждения закрываются на карантин поэтапно, начиная с классов и отдельных групп в детских садах. Если в классе отсутствует 20 процентов учащихся, то класс закрывается на карантин, то же самое происходит и со школами: если в школу не пришло 20 процентов детей, её тоже закрывают на карантин, — пояснила Светлана Шевцова.
Сейчас врачи не знают, будет ли продлён карантин уже в закрытых школах, так как нет точных данных об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день (около 15:00 стало известно, что в некоторых белгородских школах карантин точно продлили до 17 января включительно — прим. ред.). Известна общая статистика: по данным мониторинга Роспотребнадзора, за первую неделю 2017 года в области госпитализировали 371 человека, в том числе 171 ребёнка. Это примерно шесть процентов от всех заболевших гриппом и ОРВИ в Белгородской области.
В области ситуация лучше, чем в Белгороде: за прошедшую неделю темп роста заболевших снизился на 15 процента, а показатели заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 33 процента. В Белгороде этот показатель превышает эпидемиологический порог на 30,9 процентов, с темпом роста в 23.6 процентов по сравнению с прошлой неделей.
Рост заболеваемости произошёл из-за взрослых людей. Среди них отмечается превышение порога на 90 процентов, а темпы прироста составили 50 процентов. По словам Светланы Шевцовой, в этом году в больницы поступает большое количество пожилых людей от 60 до 90 лет, причём часто люди не хотят вызывать скорую или идти к врачу, а обращаются спустя неделю после того, как заболели, потому что думают, что просто простыли.
— Важно правильно определить симптомы гриппа. Болезнь начинается внезапно, на второй день у больного появляется температура 39-40 градусов и сильное недомогание, а на 3-4 день начинается насморк и кашель. Если после приёма жаропонижающих, температура не упала, нужно вызывать скорую. При таких симптомах, надо воздержаться от самолечения, потому что в прошлом году, большинство летальных случаев произошло именно с теми, кто не обратился к врачу своевременно, а пытался вылечить себя сам, — рассказала Елена Оглезнева.
По словам Светланы Шевцовой при симптомах гриппа запрещается пить «Аспирин», «Нурофен», «Парацетамол» и лечить ими детей. Не стоит покупать «Ремантадин», потому что вирус к нему невосприимчив. Остальные противовирусные препараты успешно борются с гриппом.
Для профилактики врачи советуют избегать контактов с больными, меньше посещать места массового скопления людей и общественный транспорт, надевать марлевые повязки, независимо от того больны вы или нет, регулярно мыть руки и вести здоровый образ жизни. Но главной защитой от вируса медики считают вакцину, которая абсолютно безопасна даже для детей. Единственное противопоказание при таких прививках — непереносимость куриного белка, так как вакцина сделана на его основе.
Также врачи отмечают, что эпидемии птичьего гриппа в этом году не будет. Последние вспышки вируса фиксировали в семи субъектах России, из них ближайший к Белгородской области — Воронеж. Все заболевшие контактировали с больными животными-переносчиками, а сам вирус воздушно-капельным путём не распространяется.