В Ракитянском районе энергетики реконструировали подстанцию «Малиновка»

Белгородские энергетики реконструировали подстанцию «Малиновка» в Ракитянском районе. После того, как подстанцию перевели на напряжение 110 киловольт, установили новые трансформаторы, её мощность увеличилась на 60 процентов до 32 МВА. Это позволит разгрузить подстанцию «Ракитное» и увеличить надёжность электроснабжения Ракитянского и Яковлевского районов, а также крупных предприятий: «БЭЗРК Белгранкорм», группы компаний «Агро-Белогорье», «Металл-групп» и других.

На открытом распредустройстве подстанции «Малиновка» установили новые элегазовые выключатели и разъединители с электроприводами и полимерной опорно-стержневой изоляцией. Всё оборудование защищено от перенапряжений и укомплектовано комплексами защиты, которые в режиме реального времени будут контролировать работу подстанции и мгновенно реагировать на нештатные ситуации.

Новое энергосберегающее оборудование позволит на треть сократить потребление электричества.