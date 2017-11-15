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В Ракитянском районе энергетики реконструировали подстанцию «Малиновка»

Мощность подстанции увеличили на 60 процентов.

Белгородские энергетики реконструировали подстанцию «Малиновка» в Ракитянском районе. После того, как подстанцию перевели на напряжение 110 киловольт, установили новые трансформаторы, её мощность увеличилась на 60 процентов до 32 МВА. Это позволит разгрузить подстанцию «Ракитное» и увеличить надёжность электроснабжения Ракитянского и Яковлевского районов, а также крупных предприятий: «БЭЗРК Белгранкорм», группы компаний «Агро-Белогорье», «Металл-групп» и других.

На открытом распредустройстве подстанции «Малиновка» установили новые элегазовые выключатели и разъединители с электроприводами и полимерной опорно-стержневой изоляцией. Всё оборудование защищено от перенапряжений и укомплектовано комплексами защиты, которые в режиме реального времени будут контролировать работу подстанции и мгновенно реагировать на нештатные ситуации.

Новое энергосберегающее оборудование позволит на треть сократить потребление электричества.

Никита Пармёнов

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#Белгородэнерго #электроэнергия
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