$ 59,63
 70,36
฿ 459 к
+4 °C
воскресенье, 19 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
https://vk.com/upmind1

Белгородцам спишут 150 миллионов долга за транспортный налог

Закон, который приняли депутаты облдумы, вступит в силу через десять дней.

Депутаты Белгородской областной думы решили списать долги жителей Белгородской области за транспортный налог на автомобили, которые не используются. На 1 сентября сумма этих задолженностей по региону составила 150 миллионов рублей. Сюда входят налоги на автомобили, которые не были приняты наследниками, а также долги, которые «не были взысканы в силу объективных причин». По словам руководителя управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Сергея Воронина, этот долг возник за период с 2009 по 2017 год.

Фото belduma.ru

— Здесь основной момент, по которому исключена возможность злоупотребления, — это наличие акта службы судебных приставов о невозможности взыскания. Невозможность взыскания предусматривает отсутствие объекта, за счёт которого можно было бы взыскать транспортный налог, — заявил Воронин, — Из 150 миллионов долга – это 136 миллионов, а 14 миллионов – это, действительно, не вступали в наследство, автомобили непригодны к эксплуатации, либо отсутствуют, просто стоят на учёте.

Фото belduma.ru

Закон «Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу» депутаты приняли на 21-м заседании облдумы, он вступит в законную силу через десять дней.

Трофим Нарожный

Читайте также

#Белгородская областная дума #управление федеральной налоговой службы по Белгородской области #транспортный налог #налоги #налог
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости