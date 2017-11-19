Белгородцам спишут 150 миллионов долга за транспортный налог

Депутаты Белгородской областной думы решили списать долги жителей Белгородской области за транспортный налог на автомобили, которые не используются. На 1 сентября сумма этих задолженностей по региону составила 150 миллионов рублей. Сюда входят налоги на автомобили, которые не были приняты наследниками, а также долги, которые «не были взысканы в силу объективных причин». По словам руководителя управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Сергея Воронина, этот долг возник за период с 2009 по 2017 год.

Фото belduma.ru

— Здесь основной момент, по которому исключена возможность злоупотребления, — это наличие акта службы судебных приставов о невозможности взыскания. Невозможность взыскания предусматривает отсутствие объекта, за счёт которого можно было бы взыскать транспортный налог, — заявил Воронин, — Из 150 миллионов долга – это 136 миллионов, а 14 миллионов – это, действительно, не вступали в наследство, автомобили непригодны к эксплуатации, либо отсутствуют, просто стоят на учёте.

Фото belduma.ru

Закон «Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу» депутаты приняли на 21-м заседании облдумы, он вступит в законную силу через десять дней.