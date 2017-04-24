В Белгородской области депутаты предлагают не увеличивать транспортный налог для мотоциклов и мотороллеров

На заседании комитетов по бюджету, финансам и экономике депутаты облдумы рассмотрели изменения в региональный закон«О транспортном налоге». Напомним, что с 1 января 2017 года для мотоциклов и мотороллеров установили максимально возможные ставки транспортного налога. После многочисленных обращений мотоциклистов депутаты решили пересмотреть этот вопрос. Они рекомендуют облдуме вернуть ставки налогов для маломощных мотоциклов до 35 лошадиных сил, которые были установлены до 1 января 2017 года, а владельцам мотоциклов мощностью от 35 до 50 лошадиных сил предлагают уменьшить ставки в два раза.
Если изменения в законопроект примут, то ставка налога для маломощных мотоциклов до 20 лошадиных сил будет составлять пять рублей, от 20 до 30 лошадиных сил — 10 рублей. Владельцы мототранспорта от 35 до 50 лошадиных сил будут платить 25 рублей с каждой лошадиной силы.
Напомним, что в ноябре 2016 года депутаты облдумы приняли изменения в закон о транспортном налоге. Депутаты одобрили изменённый вариант законопроекта, оставив ставку транспортного налога для маломощных машин без изменений (автомобили мощностью от 200 лошадиных сил уже в течение нескольких лет платят максимальный транспортный налог — прим. ред.). Кроме того, не увеличился налог для владельцев воздушных шаров, самолётов и вертолётов. Максимальную ставку налога тогда ввели для владельцев катеров, яхт и гидроциклов, а вот вопрос с размером плат для мотоциклов и мотороллеров оставили для обсуждения в 2017 году.
Первоначально депутаты планировали увеличить налог для всех видов транспорта. Но в ходе обсуждения некоторые депутаты раскритиковали такое предложение, поэтому в итоге в регионе транспортный налог повысили только для отдельных категорий транспорта.