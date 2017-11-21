Глава Шебекина досрочно ушёл в отставку

Глава администрации Шебекина Артём Кириченко ушёл в отставку по собственному желанию. Решение о досрочном прекращении полномочий главы города приняли 20 ноября на внеочередном 58 заседании городского собрания. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

Конкурс на замещение должности главы администрации Шебекина пройдёт 20 декабря. Пока временно исполняющим обязанности назначили первый заместитель Виталий Игнатов.

Напомним, Артём Кириченко был главой города с 2013 года. В 2016 году журналист FONAR.TV Гульнара Тагирова провела расследование и выяснила, что администрация района выделила более одного миллиона рублей на изготовление постамента для памятника уже после его установки. За это мэра города оштрафовали на 30 тысяч рублей.