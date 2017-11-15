Депутаты Старого Оскола проголосовали за отставку мэра Александра Гнедых

В среду, 15 ноября, в Старом Осколе состоялось заседание горсовета, на котором большинство депутатов проголосовали за отставку главы администрации города Александра Гнедых. За отстранение от должности выступили 20 народных избранников, один — против и двое воздержались.

По закону удаление в отставку мэра возможно после двух рассмотренных обращений депутатов. Первое — Совет депутатов подал в октябре и не рассмотрел его, так как Александр Гнедых был в отпуске. Следующее обращение можно внести только через два месяца, то есть в декабре.

В воскресенье, 12 ноября, во время беседы с представителями парламентских партий Александр Гнедых заявил, что если депутаты снимут его с должности, он дойдет до Верховного суда России, так как по закону подобное решение должны принимать не депутаты, а избиратели путем прямого голосования, потому что он занял этот пост по итогам голосования жителей муниципалитета.

Справка «Фонаря»

Александр Гнедых выиграл выборы 8 сентября 2013 года. За него проголосовали 69,25 процента избирателей.

Конфликт мэра и депутатов произошел в июне 2017 года. Тогда 13 из 18 депутатов местной администрации признали работу градоначальника за 2016 год неудовлетворительной. Депутаты облдумы и местные предприниматели Сергей Гусев, Карл Лоор и другие раскритиковали годовой отчёт мэра Александра Гнедых.

Позже Гнедых подал иск в суд на депутатов, посчитав, что они нарушили его трудовые права и регламент, когда вынесли решение о его якобы неудовлетворительной работе за 2016 год. Суд он проиграл. За несколько дней до заседания горсовета Александр Гнедых дал два интервью, в которых обозначил свою позицию и обратился к жителям Старого Оскола. Почитать одно из них можно здесь.