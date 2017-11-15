$ 60,25
 71,17
฿ 438 к
-1 °C
четверг, 16 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

Депутаты Старого Оскола проголосовали за отставку мэра Александра Гнедых

Руководитель администрации Старооскольского городского округа пообещал дойти до Верховного суда России.

В среду, 15 ноября, в Старом Осколе состоялось заседание горсовета, на котором большинство депутатов проголосовали за отставку главы администрации города Александра Гнедых. За отстранение от должности выступили 20 народных избранников, один — против и двое воздержались.

По закону удаление в отставку мэра возможно после двух рассмотренных обращений депутатов. Первое — Совет депутатов подал в октябре и не рассмотрел его, так как Александр Гнедых был в отпуске. Следующее обращение можно внести только через два месяца, то есть в декабре.

В воскресенье, 12 ноября, во время беседы с представителями парламентских партий Александр Гнедых заявил, что если депутаты снимут его с должности, он дойдет до Верховного суда России, так как по закону подобное решение должны принимать не депутаты, а избиратели путем прямого голосования, потому что он занял этот пост по итогам голосования жителей муниципалитета.

Справка «Фонаря»

Александр Гнедых выиграл выборы 8 сентября 2013 года. За него проголосовали 69,25 процента избирателей.

Конфликт мэра и депутатов произошел в июне 2017 года. Тогда 13 из 18 депутатов местной администрации признали работу градоначальника за 2016 год неудовлетворительной. Депутаты облдумы и местные предприниматели Сергей Гусев, Карл Лоор и другие раскритиковали годовой отчёт мэра Александра Гнедых.

Позже Гнедых подал иск в суд на депутатов, посчитав, что они нарушили его трудовые права и регламент, когда вынесли решение о его якобы неудовлетворительной работе за 2016 год. Суд он проиграл. За несколько дней до заседания горсовета Александр Гнедых дал два интервью, в которых обозначил свою позицию и обратился к жителям Старого Оскола. Почитать одно из них можно здесь.

Екатерина Лобановская

Читайте также

#Старый Оскол #Александр Гнедых #депутаты
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости