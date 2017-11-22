​Александр Сергиенко стал временно исполняющим обязанности главы администрации Старого Оскола

С 20 ноября Александр Сергиенко вступил в должность первого заместителя главы администрации Старого Оскола по строительству, транспорту и ЖКХ и автоматически стал временно исполняющим обязанности главы администрации Старого Оскола. Этот пост он будет занимать до выборов 15 января 2018 года. А должность главы Староосколького городского округа занимает председатель оскольского горсовета Евгений Согуляк.



— Нужно работать честно, нужно объединиться, забыть обо всем, что было. Без поддержки и депутатского корпуса, и руководителей, и коллектива, и общественных организаций ничего не сделаешь. И должны быть всегда взвешенные, хорошо продуманные решения. Ни один даже самый опытный руководитель не обладает таким количеством знаний, чтобы единолично принимать решения и говорить, что это единственно правильный взгляд. Всегда нужно прислушиваться к профессионалам, тем, кто занимается по своим направлениям, выносить взвешенное решение и тогда будет отличный результат, — рассказал ИА «Бел.Ру» Александр Сергиенко.

За три дня до его назначения, новостной паблик «Белгород — это интересно» сообщил, что его должность скорее всего займёт глава Алексеевского района Станислав Сергачёв.

До назначения в Старый Оскол Александр Сергеенко работал главой администрации Белгородского района. Сетевое издание Go31 сообщает, что вместо Сергиенко руководить районом теперь будет его первый заместитель Руслан Терещенко.

Напомним, что 15 ноября старооскольский совет депутатов удалил в отставку бывшего мэра и главу администрации Александра Гнедых, которого обвиняли в неисполнении своих обязанностей. За отставку главы проголосовали 20 депутатов из 23 присутствовавших.