«Чиновник, который вышел в массы». Что рассказал мэр Старого Оскола Александр Гнедых депутатам

Парламентарии начали свою беседу с вопроса о том, что сейчас происходит в администрации Старого Оскола и местном совете депутатов.

— В один ясный светлый день на небе появилась тучка, и пошёл ливень. Так и у меня. Все хорошо и нормально. А потом раз — и что-то произошло. Самопровозглашённая старооскольская элита сформировала своё мнение и довела его до губернатора. Мне было предложено без объяснения причин просто уволиться. Сделать это красиво, спокойно. Но есть один момент, который мешает мне это сделать, — начал свой рассказ Александр Гнедых.

По словам главы городского округа, его единственным требованием было прекратить «фиктивное уголовное дело» в отношении его сотрудника, директора муниципального предприятия «Гостиница „Русь“»

— МУП «Гостиница „ Русь“» осуществило займ другому предприятию, которое строило дом для детей-сирот. Этому же предприятию мы должны 22 миллиона рублей за предыдущий объект, детский садик № 68. Это чисто хозяйственные операции в рамках закона, — продолжил Александр Гнедых.

Затем представитель партии ЛПДР Алексей Каргапольцев спросил мэра о долге Старого Оскола. Гнедых сообщил, что принял город с долгом в 1,6 миллиарда рублей. Сейчас же официальный долг составляет 1,1 миллиарда рублей.

— Старый Оскол — не самый бедный город. Почему много проблем. Где деньги, Зин? — поинтересовался председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Бочарников.

— Не самые бедные — это предприниматели. А если мы говорим о городе, то он бедный. 85 процентов дохода округа уходит в областной бюджет, нам остаётся 15 процентов. Остальные муниципалитеты живут за счёт доходов Белгорода и Старого Оскола. У нас бюджетообеспеченность на одного жителя в 2,5 раза меньше, чем в некоторых районах. Несмотря на это, мы стараемся лучше работать, создаём для предприятий все необходимые условия для их развития, но жизнь в Старом Осколе в виде бюджета собственных доходов не меняется, — ответил мэр.

Скриншот видео, опубликованного пользователем Alex Grinder

Александр Гнедых отметил, что за время его управления городом не было протестных акций и массовых волнений. Единственный состоявшийся несанкционированный митинг, по его словам, прошёл в октябре 2013 года против введения сборов на капитальный ремонт. Гнедых подчеркнул, что он в этот день без охраны вышел к людям, а затем передал их вопросы губернатору Евгению Савченко (к слову, тогда на митинге мэр добровольно был готов уйти со своего поста, если бы такое решение поддержали жители, но собравшиеся не стали этого делать, — прим. «Ф».).

Напомним, что в сентябре 2016 года в Старом Осколе водители автобусов провели своеобразный флешмоб, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Маршрутчики выставили автобусы в фразу «Путин, помоги» и записали видеообращение, в котором попросили помощи у президента и губернатора Евгения Савченко.

Летом 2017 года власти Старого Оскола пообещали до конца года найти застройщика, который сможет достроить в городе многоэтажки за компанией «Витязь», после банкротства которой 251 старооскольский дольщик остался без жилья.

— Интересно, единственный чиновник, который вышел в массы, — вторили Гнедых представители партий.

Представителя коммунистов Ярослава Сидорова волновал вопрос, есть ли в городе ещё неприватизированные предприятия, которые хочет получить бизнес.



— Может борьба идёт не за процветание города, его бюджет, а за возможность реализовать приватизацию?

— Ни у одного предприятия сегодня нет нерешённых вопросов для развития их бизнеса. Мы действуем в рамках законодательства, — ответил чиновник.

Гнедых привёл пример, как администрация не позволила председателю Совета директоров старооскольского АО «КМАпроектжилстрой» Карлу Лоору запустить вторую канализационно-насосную станцию. По словам градоначальника, предприниматель предлагал неудобные для горводоканала условия.

— Я же представляю интересы граждан, народа, избирателей. Я предлагаю выстроить работу так, чтобы было выгодно и муниципальным предприятиям, и бизнесу. А бизнес хочет сразу, я так не могу. Если сделать всё быстро, появятся убытки у муниципальных предприятий, — прокомментировал чиновник.

В конце беседы Александр Гнедых обратился к избирателям:

— Я четыре года работал честно и добросовестно. Я боролся за бюджет Старооскольского городского округа. Мы сократили расходы. Мы уменьшили долги. Но они ещё остались. Погасить их полностью не получилось по одной причине, потому что Старый Оскол не получал ту доходность, которую он должен был получать.

Напомним, что в среду, 15 ноября, состоится заседание Совета депутатов Старооскольского городского округа, на котором они должны будут решить, останется ли Гнедых на своём посту или нет, несмотря на то, что в 2013 году его выбирали в ходе голосования жители округа.

Представители партий ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ сказали Александру Гнедых, что их депутаты воздержатся от голосования за его отставку или будут голосовать против такого решения. Они подчеркнули, что выступают не за поддержание кандидатуры действующего мэра, но считают, что подобное решение должны принимать не депутаты, а избиратели путём прямого голосования в соответствии с законом.

Александр Гнедых, в свою очередь, пообещал, что если депутаты снимут его с должности, то он дойдёт до Верховного суда России.

Справка «Фонаря»

Главу администрации Старого Оскола выбрали в единый день голосования 8 сентября 2013 года. Победил исполняющий обязанности мэра Александр Гнедых, который набрал 69,25 процента голосов избирателей.

— Старооскольская территория заждалась крупных позитивных изменений, и главный запрос всех жителей как раз и заключается в обеспечении этих перемен. Я думаю, что Александр Викторович использует высокий уровень доверия, который вы ему оказали, для того, чтобы стать во главе положительных изменений, — цитировали губернатора Евгения Савченко РИА «Новости» в 2013 году.

В июне 2017 года на заседании Совета депутатов Старооскольского городского округа 13 из 18 депутатов признали работу местной администрации за 2016 год неудовлетворительной. Депутаты облдумы и местные предприниматели Сергей Гусев, Карл Лоор и другие раскритиковали годовой отчёт мэра Александра Гнедых.

В ответ на своей пресс-конференции с журналистами градоначальник отметил, что всегда делает так, как правильно. Позже Гнедых подал иск в суд на депутатов, посчитав, что они нарушили его трудовые права и регламент, когда вынесли решение о его якобы неудовлетворительной работе за 2016 год. Суд Александр Гнедых проиграл.

В октябре 17 депутатов потребовали отставки главы администрации Старооскольского городского округа. Этот вопрос будут рассматривать на заседании горсовета 15 ноября.