Детский центр «Мастерславль» откроют в Белгороде 1 июня 2018 года

Детский центр «Мастерславль» планируют открыть 1 июня 2018 года. К этому времени на месте старого зоопарка должен появиться мини-город, объединяющий несколько десятков мастерских от творческих театральных студий до банков и оперативных служб. Сейчас разрабатывается структура города и готовятся эскизы мастерских.



— Прежде всего, это профориентационный проект, — рассказывает куратор «Мастерславля», директор по корпоративной политике и развитию Группы компаний «Агро-Белогорье» Александр Верзун, — Никакой интернет не объяснит им более доступно и наглядно, что из себя представляет та или иная профессия. Это сделает их более подготовленными при вступлении во взрослую жизнь и более решительными при определении своего собственного пути.

В группе компаний «Агро-Белогорье» говорят, что в город дети будут попадать на импровизированном самолёте. Встречать их будут представители Центра занятости, которые помогут детям сориентироваться в профессиях. Дальше «горожане» получат паспорта и смогут обратиться в банк за специальной валютой «Мастерславля» — «талантами», которые они будут тратить, и зарабатывать так же, как и в реальной жизни. Разработчики считают, что играя во взрослую жизнь, дети получат представление о том, чем они хотят заниматься в будущем.



