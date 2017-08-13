​В Белгородской области водитель иномарки погиб, столкнувшись с КамАЗом

В субботу, 12 августа, в
Белгородской области произошли два ДТП со смертельным исходом. В Белгородском
районе днём на автодороге Белгород — Шебекино пожилой мужчина ехал на ТАГАЗе, не
успел перестроиться и столкнулся с Mitsubishi Pajero, за рулём которого был
33-летний мужчины. Водитель ТАГАЗа получил тяжёлые травмы, от которых скончался
на месте аварии.
Второе смертельное ДТП произошло в Красненском районе. Житель Воронежа ехал на Hyundai Creta по автодороге Каменка — Репьевка. Он выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом, которым также управлял воронежец. Водитель иномарки скончался на месте ДТП, пассажирку легкового автомобиля и второго водителя с травмами отвезли в больницу.
Всего за сутки в трёх ДТП погибли двое человек и ещё трое получили травмы.