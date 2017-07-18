«Полимедика», или как мы остались без поликлиники

Компания подключает к электричеству как новые образовательные учреждения, так и те, в которых проводится ремонт. В Белгородской области филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» выделил больше 30 миллионов рублей на подключение к электричеству новых и отремонтированных школ и детских садов. Уже сейчас электричеством обеспечены школа № 24 на улице Корочанской в Белгороде и школа в селе Верхнее Кузькино Чернянского района, завершается подключение к электросетям строящейся школы в 11-м микрорайоне Белгорода. Ремонт и реконструкцию электросетей сейчас проводят в алексеевской школе № 5, в ровеньской школе № 1, в новооскольской школе № 2 и в средней школе в селе Песчаное Ивнянского района. Энергетики продолжают подключать к электричеству также и детские сады. Например, в Короче они проложили для крупного дошкольного учреждения на 220 мест отдельную линию и установили трансформаторную подстанцию. Подвели электричество к детскому саду в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, детскому саду № 3 в микрорайоне «Северный» в Шебекине, обеспечили электричеством новый детский сад в селе Владимировка Старооскольского района. По информации руководителя департамента городского хозяйства, железнодорожный переезд открывали для движения автомобилей только временно. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-56595379_981046", -56595379, 981046, 'xX3SPam8EURag7rWSBIRMBGIXg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Редакция «Фонаря» отправила запрос в администрацию Белгорода с просьбой рассказать, почему закрыли железнодорожный переезд на улице Энергетиков, будет ли он в дальнейшем открыт снова и когда именно разрешат автомобилям ездить по улице Энергетиков в объезд улицы Почтовой.В мэрии пояснили, что при строительстве объездной дороги «Улица Макаренко (город Белгород) — посёлок Разумное» временно открыли для движения автомобилей железнодорожный переезд на улице Энергетиков для удобства участников дорожного движения.— В настоящее время истёк срок технических условий на временную эксплуатацию железнодорожного переезда, в связи с чем администрацией города Белгорода направлен запрос в филиал ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры Юго-Восточной дирекции инфраструктуры о продлении технических условий на эксплуатацию данного железнодорожного переезда до конца текущего года и с последующим его обустройством в соответствии с ГОСТ Р 50597 — 93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказал в ответе на редакционный запрос руководитель департамента городского хозяйства Сергей Куликов.По имеющейся у редакции информации, причина закрытия переезда — невыплата городским бюджетом ОАО «РЖД» денег за обслуживание переезда в течение года, из-за которой ОАО «РЖД» приняло решение о закрытии переезда для проезда транспорта. В запросе мы попросили мэрию подтвердить или опровергнуть эту информацию. Вместо ответа на этот вопрос редакции рассказали, что «работы по строительству тротуаров в районе перекрёстка улиц Почтовая и Энергетиков включены в муниципальную программу „Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы“ с выполнением работ в 2016 году за счёт внебюджетных источников финансирования». Справка «Фонаря»20 июня 2016 года в Белгороде на неопределённый срок закрыли железнодорожный переезд на улице Энергетиков. Местные жители неоднократно оставляли жалобы в «Чёрном списке» с просьбой объяснить, почему это сделали. Создатели «увековечили» «Мираторг», НИУ «БелГУ» и даже «чёрный список» «Бел.Ру». В воскресенье, 9 августа, сообщество «Белгород сегодня» опубликовало «народный алфавит» Белгородской области. Инициаторы проекта сделали 29 карточек с названиями ключевых, по их мнению, достопримечательностей и личностей региона. На карточках изображены НИУ «БелГУ», Есенинский сквер, пешеходная зебра, новогодняя ёлка, «чёрный список» ИА «Бел.Ру», йога, игровая площадка и другое. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?116"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-69156738_422", -69156738, 422, 'kc7SpTuexKqafYPb4vDO2tdzG7c', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());В день города, 5 августа, администрация Белгорода представила портал abc.belnovosti.ru, где разместился интерактивный словарь-энциклопедия региона. Похожий проект реализован информационно-аналитической службой города на портале beelgorod.ru.Отметим, в 1990 году краевед Борис Осыков выпустил краткий краеведческий справочник «Белгородский алфавит», где также дал информацию о самых значимых людях, событиях и достопримечательностях региона. В региональном этапе конкурса участвуют 44 участковых уполномоченных из отделов полиции городов и районов области. «Фонарь» собрал фотографии в рабочей и не очень обстановке всех участников конкурса. Наша редакция присоединилась к конкурсу «Народный участковый», в региональном этапе которого участвуют 44 сотрудника полиции. Мы собрали фотографии участковых, сделанные в рабочей и не очень обстановке, и краткую информацию о них. Проголосовать за любого из участников конкурса можно на специальной странице сайта УМВД по Белгородской области. Вы можете выбрать понравившегося, узнать больше о его работе и там отдать свой голос. Мужчина сообщил о взрывном устройстве в многоэтажке после ссоры с женой. Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор жителю областного центра, обвинявшемуся в ложном сообщении об акте терроризма. Мужчину приговорили к году исправительных работ и вылате компенсаций материального ущерба УМВД Белгорода, «Станции скорой медицинской помощи» и компании «Газпром газораспределение Белгород» на общую сумму более 6 тысяч рублей.В пресс-службе Октябрьского районного суда рассказали, что сообщение о «бомбе» в доме поступило в октябре 2015 года. Осуждённый рассказал, что в момент звонка был пьян, поссорился с женой и хотел таким способом ускорить приезд полиции на свой вызов. Дело рассматривалось в особом порядке, без изучения доказательств. Суд учёл смягчающие обстоятельства — явку с повинной, способствование расследованию преступления и наличие малолетнего ребёнка. На заседании облдумы губернатор Евгений Савченко выступил с докладом о работе регионального правительства за 2015 год. За оценкой различных сфер жизни следовали конкретные поручения — в образовании, здравоохранении и экономике глава региона сформулировал новые задачи для белгородских управленцев. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев записал самое важное из выступления Евгения Савченко. Отчёт о работе в 2015 году губернатор Евгений Савченко «начал с главного», сказав, что «с задачей по обеспечению экономической стабильности и социальной устойчивости» Белгородская область справилась. Глава региона пообещал, что не будет «утомлять» обилием цифр, а упомянёт важные — например, то, что валовый региональный продукт вырос на три процента, а рост промышленного производства составил 100 с лишним процентов.Евгений Савченко, фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области Лидером объёма по этому показателю традиционно стал Старый Оскол, максимальный прирост к 2014 году показал Ровеньский район, самый высокий объём промышленного производства на человека оказался в Корочанском районе. Савченко анонсировал в 2016 году «завершение многомиллиардных инвестиционных проектов на Стойленском и Лебединском ГОКе», что даёт «оптимистический» прогноз по промышленности в этом году. Лидером сельского хозяйства Белгородчины оказался Волоконовский район, самый большой рывок по сравнению с 2014 годом показал Яковлевский район, а больше всего произвёл на душу населения всё тот же Волоконовский. «Зерна собрано в прошлом году 3 миллиона 127 тысяч тонн», — заявил Савченко, несомненно считая это важной цифрой, правда, тут же признал, что это немного меньше, чем год назад.Из следующих слайдов презентации губернатора присутствующие узнали, что больше всего зерна из самостоятельных предприятий собирает грайворонское хозяйство «Козинское», чуть-чуть опережающее ивнянскую «Пчёлку», а из крестьяно-фермерских хозяйств худший рейтинг имеет ИП Гнедых Е. И. из Старого Оскола. — Фамилию Гнедых немножко компрометирует. Думаю, Александру Викторовичу (Александр Гнедых — глава администрации Старооскольского городского округа — прим. ред.) нужно разобраться и помочь однофамильцу выйти в передовики, — посоветовал глава региона, заставив улыбнуться присутствующих.Слайд из презентации губернатора Евгения Савченко Средняя заработная плата в сельском хозяйстве оказалась выше на восемь процентов, чем в среднем по области — 27 тысяч 400 рублей. Больше всех получают в сравнительно неизвестном агрохолдинге «Дон».Перейдя к строительству, Савченко признал, что «кризис, конечно, не самое лучшее время для строителей». Больше всего жилья вводится, логично, в Белгородском районе, меньше всего квадратных метров на человека появляется в Красногвардейском, Ракитянском, Волоконовском, Вейделевском и Новооскольском районах — тут даже полуметра на жителя не строят.— Из-за увеличившегося за последние 15 лет в десять раз объёма грузоперевозок по нашим дорогам средств на ремонт и реконструкцию дорог катастрофически не хватает. Поэтому мы благодарны крупному и среднему бизнесу, основным, кстати, грузоперевозчикам, которые приняли активное участие в безвозмездном финансировании дорожного строительства, — сказал губернатор, добавив, что за два года эти компании предоставили больше 4 миллиардов рублей. По словам Савченко, в 2016 году продолжится реконструкция дорог от Волоконовки до Валуек, от Корочи до Алексеевки и далее до границы с Воронежской областью, от Корочи до Чернянки, планируется сдать обход Вейделевки и другие доро
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вторник, 18 июля
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«Полимедика», или как мы остались без поликлиники

Третью неделю у меня дёргается глаз. Дело в том, что Лев Олегович (сын автора колонки — прим. ред.), отметив свое трёхлетие, собирается в детский сад. Это отдельная история.

Поселились мы в дивном месте под названием микрорайон Восточный. Это милый райончик на Крейде: трехэтажные домики с недорогими квартирами, свежий воздух (если не дует с очистных сооружений), детские площадки и множество детишек в каждом дворе. В общем, если не сильно придираться, то с малышами — лучше не придумать, но! Инфраструктура — слово вообще неуместное в нашем районе. Почты нет, школы нет, на месте обещанного в 2017 году детского сада строится уже второй дом для сирот, аптека — и та закрылась, а «Магнит» — вот единственное место культурного досуга.

Анна Прудникова, фото Антона Вергуна

Так вот, сад нам после трёх лет всё-таки дали, и неплохой: тенистый дворик, есть бассейн. Ехать, правда, с пересадками, а если не пересядешь — иди через мост пешком, но где наша не пропадала: пешие прогулки полезны для здоровья, а поезда под мостом — восторг для любого ребёнка. Но чтобы попасть туда, нужно пройти медкомиссию и получить заветные карту и справку. И вот тут нам повезло, как утопленникам...

Был у нас филиал второй поликлиники (своей, конечно же, не было), в него тоже с пересадками или через мост пешком, и там — только педиатр. Всё остальное — в других поликлиниках города. Некоторые возмущались, но время показало, что было очень даже неплохо.

С июля этого года на Крейде открыли «Полимедику» (что известно об этой поликлинике мы писали раньше — прим. ред.). Обещали все блага платной медицины по полису ОМС, все врачи в одном месте, онлайн-консультации, шахматные турниры межгалактического масштаба. На деле: всё очень красиво, стильные помещения, свежий ремонт, приветливые девушки на ресепшне, есть даже место для смены подгузника, кулер, бесплатные бахилы и игровая комната, хорошо оборудованная, чтобы дети не скучали в очереди (непроветриваемая, но это уже мои придирки). Но зато нет врачей, нет записи («На 27 июля вас устроит?»), нет вакцин, нет дня здоровых детей (вот сейчас вспоминаем непроветриваемую игровую комнату, где здоровые дети вперемешку с больными скачут по полтора-два часа), нет направлений, главного врача тоже никогда нет, телефона у главного врача тоже нет, а администратор и девушки на ресепшне очень стараются помочь, но сами признаются, что к медицине они отношения не имеют.

И вот нам «повезло». Мы оказались в «Полимедике», чтобы подписать нашу карту для сада и получить справку. Сначала нас загоняли по тубдиспансерам (а нечего являться в воскресенье показывать манту и гневить врача). Ладно, в этом вопросе и правда лучше перестраховаться и проверить, но направление и анализы мы ждали неделю: сначала не было принтера и нам дали бумажки от руки, на следующий день принтера снова не было, и мы полтора часа ждали, когда медсестры договорятся с «Инвитро», чтобы те взяли анализы без штрихкодов (тут, конечно, делаю скидку на то, что они только открылись, не может же быть всё идеально на первой неделе работы, но нервы в таких ситуациях тратятся прилично).

«Приходите завтра за анализами!». На следующий день нам сказали, что результаты анализов будут в пятницу, но зато выдали направление, которое печатали втроём... В диспансере все спрашивали, зачем мы вообще припёрлись и какой ...хм...врач выдал нам эту бумажку. Разгневанный доктор из диспансера, покрутив бумажку, звонил в «Полимедику» ругаться, но не дозвонился.

Ладно, смилостивились, приняли нашу бумажку, сделали нам диаскинтест и сказали: идите в сад.

Записи нет. На 27 июля нас не устраивает, поэтому спрашиваю, как можно попасть без записи, потому что в сад уже опаздываем. Ответ: без записи мы не принимаем, это распоряжение главврача.

Звоню в сад, объясняю, что мы не успеваем: врачей прошли в мае-июне, но вот со справкой — затык... Говорю про «Полимедику», и тут главная медсестра вздыхает, мол, не вы первая жалуетесь, и добавляет, что у них есть договоренность с «Полимедикой», поэтому справку можно получить без записи после приёма.

Перезваниваю в «Полимедику»: а вот и нет. Перезваниваю в сад — отвечают, что сейчас будут разбираться и просят перезвонить после обеда...

В общем, вчера мы-таки поехали. Заняла очередь, отправила старшего в игровую комнату, зашла в кабинет, спросила, выдадут ли мне справку и карту прививок для сада.

— Справку можем дать, а прививочная форма во второй поликлинике, езжайте туда.

Расстроенная иду в регистратуру, спрашиваю, почему наши документы в другой поликлинике.

— Нет, почему же во второй? Вот, держите. Если вы идёте на приём, мы вас запишем (то есть, меня записали в очередь без записи — это мне понравилось, отличная идея).

Сидим полтора часа. Уставшие от замкнутого пространства дети тыкают друг другу в глаза карандашами, прыгают друг на друга, один мальчик бьётся в истерике, мой начал кататься по полу и хватать детей за ноги. Кто-то дерётся, кто-то ревёт, мамы тоже уже нервничают, младший пытался ворваться в круговорот безудержного веселья. В сотый раз вытаскиваю его оттуда, чувствуя себя многодетной обезьяной из мультика. Наконец, наша очередь. *тут хоровое пение*

Заходим, достаю все документы. Врач радостно: «О, а вы не всех врачей прошли! (проходили по списку, который выдали в поликлинике). И психиатр не там написал. А где печать? Нет-нет-нет, справку я вам не дам».

Отвечаю: мы прошли всех, кого нам сказали. Ортопеда, кстати, мы попытались пройти: 40 минут на автобусе, полчаса в очереди, и он сказал, что до семи лет не принимает.

«Нет, проходите всех и тогда увидимся. У нас этих врачей, конечно, нет. Но вы проходите. Идите платно или в любую другую поликлинику. Скажите врачу, что он должен принимать».

Выхожу в растрёпанных чувствах. Звоню соседям, которые тоже идут в сад и уже сдали все документы, — они этих врачей не проходили.

В коридор выходит ещё одна мама с той же проблемой. Они тоже были у ортопеда и тоже ушли ни с чем, и в сад теперь не попадают. Оказывается, нас таких уже четверо. Ещё одна девушка заняла очередь, но не записалась, её просто выставили после полутора часов ожидания. Звучат оскорбления.

Я иду в регистратуру. Ищем в интернете — эти врачи не нужны. Опять звоню в сад, старшая медсестра мне в сердцах говорит: «Как эта „Полимедика“ меня достала!». Тут мы замечаем, что врач пытается уйти, возвращаем его, спорим. Конечно, уходим ни с чем. Ему пришлось принять почти 200 детей, а сейчас он уходит на «вызова́», так что «ма, хватит» (это он мне так говорит). Тут я впервые в жизни повышаю голос на врача. Выхожу, чувствую, что вот-вот расплачусь.

Но на мне двое детей, которые очумели от двухчасового приключения. Тащу их домой. Во дворе уже все знают про наши приключения, рассказываю очередную историю и чувствую, что больше никогда не хочу туда возвращаться. Потому что кроме игровой комнаты в этой поликлинике ровно ничего нет. Ощущение бесправности, обида и неизвестность. Во дворе мне рассказывают ужасы про их «вызова́»: ребёнка с температурой посмотрели в коридоре, даже не помыв руки...

Очень надеюсь, что «Полимедика» из балагана превратится в поликлинику. Не нужно нам чудес и шахматных турниров, нужна просто поликлиника, где не шпыняют. Сейчас идти нам вообще некуда. Детский сад — конечно, пустяк, пусть и нервирующий, но как быть мамам, дети которых нуждаются в постоянном внимании врачей, и как быть в ситуации, если ребёнок заболел (не ОРВИ, а серьёзно, когда нужен настоящий врач, а не «принимайте „Фуфлоферон“ дважды в день, не купать, не гулять»). В других, настоящих, поликлиниках, мы уже никому не нужны, а в этой — и подавно.

Прозвонила в платные клиники. За 3 тысячи рублей и всего за два часа мы пройдём (заново) всю медкомиссию и получим новые анализы со справкой (наши уже будут просрочены на следующей неделе). Я не из тех людей, кому всё везде плохо. Честно. Всегда готова понять и принять, потом ещё раз понять и принять. Но в этой ситуации хочется рвать и метать.

Вот выговорилась, стало немного легче. Пойду бахну пустырника и пойдём с бандой гулять.

Анна Прудникова с мужем и сыном, фото Антона Вергуна

Анна Прудникова

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#Полимедика #Крейда #дети
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