​В Белгородской области активисты ОНФ похвалили положительный опыт реорганизации больниц и поликлиник

Опыт Белгородской области по реорганизации медучреждений положительно отметили в Общероссийском Народном Фронте. На круглом столе активисты обсуждали проблемы реорганизации медучреждений в регионах. В дискуссии участвовали представители Минздрава РФ, врачи и специалисты.
— Позитивный опыт реорганизации выявлен в Белгородской области, где на базе трёх центральных районных больниц — Яковлевской, Алексеевской и Губкинской — открылись первичные сосудистые отделения для оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, а часть терапевтических коек были перепрофилированы в неврологические. Только в 2016 году в регионе было отремонтировано и построено 233 фельдшерско-акушерских пункта и Центра врача общей практики; приобретено медицинское и медико-технологическое оборудование для оснащения ФАПов и ЦВОПов на сумму более 110 миллионов рублей, — пояснили в пресс-службе ОНФ.
Всего в ОНФ выявили более ста случаев реорганизации больниц и поликлиник в регионах. По словам активистов, большинство примеров реорганизации оказались неудачными: из-за закрытия и упразднения медучреждений снизилась доступность медпомощи для местных жителей. Участники круглого стола предложили направить в Госдуму поправки в закон, которые обязывают местные власть проводить общественные слушания перед реорганизацией больниц и поликлиник.
Напомним, что в Белгороде резонанс вызвала реорганизация центра общей врачебной практики на Гринёвке. Тогда жители района устроили митинг во дворе медучреждения, которое присоединили к другой поликлинике. Врачи центра и его пациенты говорили о том, что их никто не предупреждал о реорганизации. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.
Заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева в интервью «Фонарю» рассказала, какие предварительные итоги проекта «Управление здоровьем», который запустили в регионе в 2016 году.
— У нас стабилизировался показатель смертности. Это в значительной мере связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте на 125 человек (на 3,3 процента — прим. ред.). За несколько месяцев работы мы выявили несколько случаев онкологических заболеваний и заболеваний туберкулёзом. Этим больным в экстренном режиме была определена логистика лечения и проведены все необходимые манипуляции. Теперь они уже не станут инвалидами, вернутся к нормальному образу жизни, останутся полноценными гражданами и полноценными работниками, — пояснила Наталия Зубарева.