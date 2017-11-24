В Белгороде определили победителей конкурса «Энергия и человек»

В Белгородской области завершился ежегодный детский конкурс «Энергия и человек», который организует компания «Белгородэнерго», департамент образования и БГТУ имени Шухова. Проекты на тему энергобезопасности и бережного отношения к энергии представили больше 60 юных исследователей из 17 районов. В финал конкурса отобрали 50 проектов в двух номинациях: теоретическая и практическая (макет, изделие, схема, прибор).

По словам одного из ведущих инженеров «Белгородэнерго» Максима Телятникова, для многих ребят участие в конкурсе может стать первым шагом к выбору будущей профессии. Возможно, именно эти ребята в перспективе займутся научной работой, связанной с открытием новых эффективных технологий генерации, передачи и распределения электроэнергии, будут создавать инновационные материалы и оборудование для строительства энергетической инфраструктуры.

Победителями и призёрами конкурса стали более 30 учащихся. Среди младших школьников лучшими стали третьеклассники Евгений Болотских, Яна Игумнова и Диана Исправникова из старооскольской средней школы № 27 с проектом «Влияние мерцания светового потока электрических ламп на здоровье человека» и Тимофей Воронцов из четвёртого класса белгородской гимназии № 3, который защищал работу «Возобновляемые источники энергии: энергия биомассы».

В средней возрастной категории победил проект семиклассников из Новенской средней школы — Ярослава Фурманова, Валерии Григорьевой и Марины Дмитриевой — «Использование кинетической энергии встречного воздушного потока, возникающего при движении электромобиля, для зарядки его АКБ». В номинации «Теоретическая работа» первое место разделили проекты ученика пятого класса Разуменской средней школы № 2 Егора Мерзликина «Исследование светового режима школьных кабинетов» и семиклассника 45-й школы города Белгорода Кирилла Трубаева «Изучение зависимости мощности ветрогенератора от скорости ветра».

Среди учеников 9-11 классов лучшими признали стенд для изучения правил электробезопасности белгородца Владислава Землякова из одиннадцатого класса школы № 16 и проект девятиклассницы Веселовской школы имени Кирилихина Марии Сытенко.

Первый проректор БГТУ имени Шухова Николай Шаповалов говорит, что победители и призёры получат дополнительные баллы при поступлении в институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем их вуза. А начальник отдела развития приоритетных направлений региональной системы образования Елена Хоменко пояснила, что проекты лучших школьников, возможно, отправят на всероссийский конкурс проектных работ «Сириус».