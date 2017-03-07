Константин Полежаев пообещал бесплатно передать цветы управляющим компаниям для их посадки во дворах

Мэр Белгорода Константин Полежаев предложил горожанам самим высаживать цветы в своих дворах. Со своей стороны, администрация обещает бесплатно передать растения управляющим компаниям, которые и должны будут организовать жильцов на субботники. Инициатива касается прежде всего тех дворов, где в прошлом году закончили комплексное благоустройство.
Такое предложение мэр озвучил на оперативном совещании, где обсуждали уборку улиц после зимы и подготовку к весенне-зимней посадке цветов.
— Весной в Белгороде восстановят 62,5 тысячи квадратных метров газонов, высадят 200 деревьев и 5 тысяч кустарников. Всего в общей сложности будет высажено свыше двух миллионов цветов. <…> Во дворах планируется высадить 400 деревьев различных пород: липа, рябина, каштан, акация, а также фруктовые деревья — абрикос, яблоня и вишня. Кроме этого, во дворах появится свыше 2,5 тысяч кустарников, таких как: барбарис, сирень, спирея, форзиция, — пояснили в пресс-службе городской администрации.
В мэрии напомнили также об общегородском субботнике, который пройдёт 11 марта. Константин Полежаев заявил, что белгородские предприятия и организации должны не только убирать собственные, но и участвовать в уборке общегородских территорий.