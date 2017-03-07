Константин Полежаев пообещал бесплатно передать цветы управляющим компаниям для их посадки во дворах

Таксист пересекал перекрёсток на желтый сигнал светофора, когда ему в бок въехала «четырнадцатая». В четверг, 20 октября, вечером на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Невского водитель на ВАЗ-2114 врезался в Nissan. Судя по видео очевидцев, водитель «четырнадцатой» и ещё две машины начинают движение до включения разрешающего сигнала светофора, а таксист завершал пересечение перекрёстка на желтый сигнал, когда ему в бок въехала «четырнадцатая». Такси перевернулось.Фото и видео с места аварии опубликовали в паблике «Авто Белгород».По информации очевидцев, у водителя Nissan перелом ключицы. В пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области подтвердили, что в ДТП есть пострадавшие. 34-летний мужчина напал на водителя, потребовавшего оплатить химчистку салона. В Белгороде полиция завела уголовное дело на 34-летнего мужчину за избиение 50-летнего водителя такси. В УМВД по Белгороду рассказали, что пассажир напал на водителя из-за того, что тот попросил его оплатить не только проезд, но и химчистку испачканного клиентом салона. Подозреваемый сломал своей жертве ногу и ребро и сбежал с места происшествия.Правоохранители задержали подозреваемого. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью белгородцу грозит до трёх лет тюрьмы.Напомним, ранее сообщалось о двух пассажирах такси, которые избили водителя. Их также задержали и возбудили уголовные дела в том числе и за незаконное хранение боеприпасов. За четыре месяца 2016 года в областном центре возбудили 45 уголовных дел за фальшивомонетничество. В Белгороде за четыре месяца 2016 года возбудили 45 уголовных дел по фактам изготовления и сбыта фальшивых денег. Чаще всего преступники подделывали купюры в 500, тысячу и 5 тысяч рублей. В пресс-службе городского УМВД пояснили, что фальшивые деньги чаще всего обнаруживают в банках — во время инкассации или внесения денег на счета организаций. Также фальшивками часто расплачиваются покупатели в магазинах.В ведомстве сообщили, что в 2016 году в областном центре таксиста приговорили к году обязательных работ за сбыт фальшивой купюры. Мужчина утверждал, что получил её от клиента и пытался расплатиться ею в магазине вместо того, чтобы обратиться в полицию. Судебные приставы взыскали штраф с жителя Нового Оскола. По сообщению управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области, в Новом Осколе суд постановил принудительно взыскать штраф в размере 30 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель отправился домой к должнику и арестовал его металлические ворота, оценив их в требуемую сумму. После этого должник оплатил штраф, и административное дело было закрыто. Следующая проверка состояния дорог в Белгородской области запланирована на ноябрь. Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта повторно проверили дороги в Белгороде, где раньше обнаружили дефекты, несмотря на то, что эти участки были отремонтированы в 2011–2013 годах и находились на гарантии.Проверка показала, что подрядчики после обращения ОНФ в администрацию Белгорода без дополнительного финансирования устранили колейность полотна и ликвидировали возникшую разницу в расположении крышек люков и решёток дождеприёмников с поверхностью дороги на улице Попова на отрезке от Гражданского проспекта до проспекта Славы. Также они засыпали яму на транспортной развязке улицы Волчанской с Михайловским шоссе и устранили просадку грунта и дорожного полотна на улице Мичурина на участке от Студенческой до Чичерина.— Все недочёты, указанные в нашем перечне, устранены. Со своей стороны, мы обязательно продолжим контроль за выполнением гарантийных обязательств и состоянием дорог, находящихся на гарантии после ремонта, — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области Александр Ахтырский.По информации пресс-службы ОНФ, следующая проверка отремонтированных за последние четыре года дорог в Белгородской области пройдёт в ноябре. В епархии заявляют о том, что местное духовенство не имеет никакого отношения к организации мероприятия. Фото znak.comПредседатель информационного отдела Белгородской митрополии, настоятель Смоленского собора отец Павел Вейнгольд прокомментировал «Фонарю» историю с «богослужением с иконой Сталина».— Я впервые слышу об этом мероприятии. Митрополия и наше духовенство не имеют к нему никакого отношения. О существовании картины с изображением Иосифа Сталина, которую вы называете иконой, я знаю. Её показали во время Прохоровских чтений 16 мая: ненадолго внесли в зал, где проходило мероприятие, но затем унесли. Я могу только предполагать инициаторов произошедшего на Прохоровском поле, — пояснил отец Павел. Отец Павел отметил, что в митрополии попытаются разобраться в этой ситуации. В четверг, 28 мая, в СМИ появилась информация о «богослужении с иконой Иосифа Сталина» на Прохоровском поле со ссылкой на издание «Завтра» Александра Проханова. Икона "Богоматерь Державная", на которой изображён генералиссимус Иосиф Сталин в окружении маршалов Победы pic.twitter.com/63r3W8VE1E— газета Завтра (@ZavtraRu) 28 мая 2015 Василий Проханов. Державная. Фоторепортаж с Прохоровского поля http://t.co/Qsuh2WHUA4 pic.twitter.com/3FbSodisa2— газета Завтра (@ZavtraRu) 28 мая 2015 Зарплата в регионе за 2015 год выросла на 6,1 процента. На заседании облдумы губернатор Евгений Савченко рассказал об итогах программы «20+20», которая была запущена в 2015 году в регионе. Она предполагала повышение зарплаты на белгородских предприятиях на 20 процентов и доведение её минимального порога до 20 тысяч рублей.— Что в итоге мы имеем? Зарплата выросла на 6,1 процента. Это самый высокий рост по Центрально-Чернозёмному району, кстати. А число средних и крупных предприятий, имеющих зарплату ниже 20 тысяч рублей, уменьшилось в три раза и сейчас составляет единицы, — заметил Евгений Савченко.Губернатор поставил перед правительством новую задачу.— В текущем году довести зарплату не ниже чем до 22 тысяч рублей. У кого будет ниже, тот будет находиться в «красной зоне» уровня повышенного внимания власти, — пообещал глава региона. Трагическое происшествие случилось во вторник, 15 ноября, в БУКЭП. По информации пресс-службы СУ СК по Белгородской области, в Белгороде началась доследственная проверка по фактупадения с высоты несовершеннолетней девушки. Следователи сообщают, что трагедия произошла во вторник, 15 ноября, когда студентка СПО Белгородского университета кооперации, экономики и права выпала с восьмого этажа учебного корпуса. Позже она умерла в детской областной больнице. Сейчас ведомство изучает обстоятельства произошедшего. Тело погибшей направили на экспертизу для установления причины смерти. Процессуальное решение примут после завершения проверки. Три команды будут соревноваться в четырёх конкурсах. В воскресенье, 11 декабря, в 18:00 в бизнес-пространстве «Контакт» (Королёва, 2а, офис 101 — прим.ред.) пройдёт киновикторина от организаторов проекта «Киноклуб» молодёжной организации «Новое поколение». — Это будет викторина на знание отечественного и зарубежного кинематографа, которая пройдёт в формате «Своей игры». Правила такие: четыре этапа, каждый разбит на категории. Каждая категория имеет свои вопросы и задания. Например, угадать фильм по краткому описанию, найти лишний фильм, в котором не играл определённый актёр и так далее. Вопросы будут также поделены по сложности и оцениваться будут также по-разному, — рассказала руководитель «Киноклуба» Екатерина Гордеева. Участвовать в киновикторине может любой желающий, но сейчас регистрация закрыта, так как организаторы набрали нужное число участников. В «Киноклубе» рассказывают, что приготовили небольшой конкурс с призами для зрителей, которые захотят прийти и поболеть за участников. Следить за новостями викторины можно в официальной группе во «ВКонтакте». «Киноклуб» молодёжной организации «Новое поколение» регулярно проводит кинопоказы с 2009 года. Особенность киноклуба в том, что зрители узнают название фильма только перед его просмотром.Спонсор разделаEvent-компания «Золотая рыбка» знает, как сделать новогодний праздник незабываемым. 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Но через несколько дней ей сделали срочную операцию в связи с развитым перитонитом. Врачебная комиссия сделала вывод, что врач неправильно поставил диагноз. Приказом главного врача хирургу назначили выговор за несоблюдение алгоритма оказания медицинской помощи. Областной суд подтвердил решение районного суда о законности выговора. «Скорая молодёжная помощь» собирает подписи под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. В понедельник, 8 августа, в Белгороде возле УСК Светланы Хоркиной проведут акцию «Паралимпийский закат». Организаторы приглашают белгородцев выступить против запрета российской паралимпийской сборной участвовать в Олимпиаде в Рио. В акции собираются участвовать спортсмен, паралимпиец Андрей Кожемякин и Герой России Вячеслав Воробьёв. Предполагается собрать подписи под обращением к президенту Владимиру Путин, авторы которого просят его вмешаться в ситуацию с отстранением от соревнований российских спортсменов с ограниченными возможностями. Начало акции в 20:00. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script'