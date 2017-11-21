В салонах «Ростелекома» начали продавать смартфоны Xiaomi*

Компания «Ростелеком — Розничные сети» и стратегический партнер Xiaomi в России RDCGroup подписали договор о сотрудничестве. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно купить популярные смартфоны Xiaomi по доступной цене.

— Мы стремимся развиваться так, чтобы в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» наш клиент мог решить максимум своих задач, поэтому постоянно расширяем продуктовую линейку и набор дополнительных услуг. В наших салонах уже можно приобрести доступные по цене, но с высокими техническими характеристиками смартфоны бренда Xiaomi — Redmi 4A, 4X Note 5A, — прокомментировал генеральный директор ООО «Ростелеком — Рознечные сети» Арвидас Алутис.

В будущем «Ростелеком» планирует расширить модельный ряд смартфонов и дополнить ассортимент различными аксессуарами, аудиоустройствами, аккумуляторами и другими гаджетами бренда.

Отметим, что в центрах продаж и обслуживания можно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, где каждый абонент сможет выбрать удобный тариф под свой стиль общения и бюджет.