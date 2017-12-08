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пятница, 8 декабря

В Белгородской области Россельхозбанк будет пользоваться интернетом от «МегаФона»*

«МегаФон» обеспечил Белгородскому филиалу Россельхозбанка широкополосный интернет-доступ, удвоив пакет используемых телеком-услуг.

— Техническая особенность кейса состояла в том, что клиент имеет десятки удалённых между собой отделений в городах и малых населённых пунктах Белгородской области, которые требовалось объединить надёжными интернет-каналами. Специально для Россельхозбанка мы разработали экономичный проект по их организации для онлайн-обслуживания клиентов в трёх дополнительных офисах банка. Кроме того, мы уже давно обеспечиваем сотрудников белгородского Россельхозбанка мобильной связью с удобным тарифным планом «Корпоративный безлимит», — рассказал директор белгородского «МегаФона» Михаил Туровский.

В 2016 году технические специалисты оператора объединили основные офисы клиента в Белгороде, Губкине и Старом Осколе защищённой виртуальной частной сетью. С её помощью сотрудники банка могут безопасно использовать корпоративные базы данных или пользоваться бизнес-приложениями.

— Мы готовы к расширению числа точек продаж с использованием защищённых каналов связи, предоставляемых «МегаФоном», — поясняет заместитель директора Белгородского филиала Россельхозбанка Ирина Острожная.

По информации пресс-службы мобильного оператора, услуги скоростного интернет-доступа и защищённая частная сеть (VPN) – одни из самых популярных среди корпоративных клиентов «МегаФона» в Белгородской области. Ими уже активно пользуются несколько сотен государственных и частных организаций, в том числе крупнейшие вузы, банки, промышленные и аграрные предприятия, торговые сети.

Игорь Резанов

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#Россельхозбанк #Мегафон #интернет
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