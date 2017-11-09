«МегаФон» запустил в Белгородской области сверхскоростной интернет LTE-Advanced*

Сверхскоростной мобильный интернет LTE-Advanced появился в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Теперь абоненты «МегаФона» могут смотреть видео, вести стрим-трансляции и загружать фото на скоростях до 300 Мбит/с.

— «МегаФон» приближает для своих клиентов комфортное цифровое будущее с надёжным и ультрабыстрым интернетом. Управлять «тяжёлым» контентом в нашей сети стало ещё проще, причём по уже привычным расценкам. Это невероятное удобство для бизнеса: мобильный интернет в офисе теперь с легкостью заменяет проводной. Также LTE-Advanced будет интересен и массовым клиентам, многие из которых выбирают новую линейку «Включайся!». Все её тарифные планы отвечают жизненным принципам и ритму наших абонентов: «Общайся», «Говори», «Пиши», «Слушай» и «Премиум». Стример, меломан или предприниматель — любой найдёт «золотую» середину: от безлимита на социальные сети и мессенджеры до «объёмных» пакетов для долгих разговоров, — комментирует Михаил Туровский , директор белгородского «МегаФона».

Чтобы пользоваться интернетом на новых скоростях, необходим телефон и sim-карта «МегаФона». Новые скоростные возможности поддерживают 4G-смартфоны с маркировкой производителя LTE категории 6: это Apple iPhone 6s/7/8, Samsung Galaxy S6/S7/S8, Motorola X Force и другие.

Официальный запуск LTE-Advanced прошёл во время «Ночи искусств» в Белгородской государственной филармонии. Мероприятие вошло в официальный план областного проекта «Культурный регион», который поддерживает компания «МегаФон».

— Мы разработали новый «цифровой» способ донести информацию до большого количества людей, интегрировав продукты музеев, филармонии, театров в информационное пространство. Мы уже оцифровали практически все значимые культурные объекты области, — рассказал Фёдор Жерновой , один из реализаторов «Культурного региона».

В ноябре авторы проекта планирует запустить программу продажи билетов в различных культурных учреждениях Белгородчины, а также создавать пакетные туры для гостей области.

Команда «Культурного региона» и «МегаФон» подготовили несколько сюрпризов участникам «Ночи искусств». Во время культурного квеста смартфон становился гидом в прошлое — стоило навести гаджет на картину, и он тут же показывал её историю и даже процесс реставрации. Ещё один подарок от «Культурного региона» — премьера фильма о Белгородской области Ильи Новодворского «Чтобы увидеть настоящее».

Опробовать сверхскорости LTE-Advanced можно было на площадках интерактивной зоны «МегаФона» «Искусство начинается с тебя!». Здесь проходили онлайн-трансляции самых ярких мероприятий акции. Белгородцы участвовали в конкурсах, делали памятные фото, которые тут же распечатывали на инстапринтере, а с помощью очков виртуальной реальности можно было перенестись в картинную галерею, Китай или оказаться на аттракционе «Американские горки».