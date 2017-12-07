«Что за трек-2». Белгородский филиал Россельхозбанка [третий выпуск]

Победители первого сезона проекта «Что за трек?» — сотрудники Белгородского филиала Россельхозбанка — честно признались, что пришли за второй победой в проекте. Команда обновилась (с прошлого состава остался только один участник — прим. «Ф».) и показала очень высокий результат: 29 треков из 31-го возможного. Таким образом Белгородский филиал Россельхозбанка на сегодняшний день стал лидером проекта, обогнав команду «Альфа-Банка» на один балл.

Во втором сезоне «Что за трек?» будет не меньше семи выпусков, по завершению которых определится победитель. В случае равенства количества отгаданных мелодий или минимальном отрыве между лидерами, организаторы проекта проведут дополнительный финал для команд, отгадавших наибольшее количество мелодий. Желающие ещё могут подать заявку на участие в проекте до 15 декабря. Для этого нужно написать на почту pr@fonar.tv и сообщить о своём желании. Об условиях участия мы сообщим дополнительно.

Партнёры проекта

Победителей второго сезона проекта ждут подарки от наших партнёров: кафе Food ZA ZA, фитнес-центра FeRRUM, торговой сети «Сталос», творческой мастерской Кунж-ut и Белгородского филиала Ростелекома: 12 бесплатных занятий с тренерами FeRRUM, полезные наборы от «Ростелекома», сертификаты на покупки в брендовых магазинах и большущая пицца от Food ZaZa.