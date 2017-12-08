В Корочанском районе на предприятии «Мираторга» обнаружили вирус АЧС

В пятницу, 8 декабря, пресс-служба «Мираторга» сообщила о том, что на площадке «Ивица-2» в Корочанском районе обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС).

В компании создали оперативный штаб, на площадке, где находятся 24 тысячи свиней, ввели карантин. В «Мираторге» начали внутреннее расследование, чтобы установить причины заражения.

— Мы неоднократно говорили, что ситуация с распространением АЧС в России тяжелая и вспышки на площадках индустриальных производителей – только вопрос времени. Несмотря на экстраординарные меры по обеспечению биобезопасности наших свиноводческих комплексов, «Мираторг» стал очередным индустриальным производителем свинины, который пострадал в результате фактического отсутствия в России системы контроля за соблюдением ветеринарных норм в личных подсобных хозяйствах, неконтролируемого перемещения животных и потенциально зараженной продукции. Достаточно сказать, что вопрос с депопуляцией дикого кабана, разносчика АЧС, не решается на протяжении десяти лет. Чтобы остановить распространение вируса, нужны жесткие и незамедлительные меры на федеральном и региональном уровнях. Под угрозой вся отрасль свиноводства, а значит и продовольственная безопасность страны, — цитирует пресс-служба компании президент «Мираторга» Виктора Линника.

Если диагноз подтвердится, то всех свиней на этой площадке уничтожат. «Мираторг» уже сообщил об этом в страховые компании и начал оценивать возможный ущерб от этих действий.

Напомним, что в Белгородской области в последние месяцы несколько раз фиксировали вспышки АЧС. В конце октября в Корочанском и Прохоровском райнах ввели карантин из-за вспышки АЧС. 7 ноября в хозяйстве «Боровское» Шебекинского района нашли трупы диких кабанов больных АЧС. В Валуйском районе 20 ноября обнаружили мертвых диких кабанов с АЧС. А 24 ноября трупы домашних свиней, зараженных вирусом, нашли в Корочанском районе. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил.