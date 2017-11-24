В Белгородской области нашли выброшенные трупы свиней больных АЧС

Сотрудники
Россельхознадзора во время одного из
рейдов обнаружили трупы двух домашних
свиней у села Мазикино в Корочанском
районе, — сообщает издание «Белпресса». Животные
были обёрнуты в целлофан. Специалисты
районной ветслужбы выяснили, что свиньи
были заражены АЧС.
В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что трупы животных могли растащить дикие животные и собаки, которые распространили бы инфекцию. Это грозит большими экономическими и социальными потерями потому, что в Корочанском районе сконцентрировано самое большое число свиней в России — около 500 тысяч особей.
Хозяина мёртвых свиней разыскивают сотрудники полиции и Россельхознадзора. Мужчину могут не только оштрафовать, но отправить в тюрьму на два года за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
7 ноября, пресс-служба Россельхознадзора сообщила об обнаружении трупов нескольких диких кабанов больных АЧС в хозяйстве «Боровское» Шебекинского района. До этого, в конце октября, стало известно, что рядом с несколькими населёнными пунктами в Корочанском и Прохоровском районах Белгородской области ввели карантин из-за вспышки АЧС.