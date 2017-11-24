В Белгородской области нашли выброшенные трупы свиней больных АЧС

Сотрудники Россельхознадзора во время одного из рейдов обнаружили трупы двух домашних свиней у села Мазикино в Корочанском районе, — сообщает издание «Белпресса». Животные были обёрнуты в целлофан. Специалисты районной ветслужбы выяснили, что свиньи были заражены АЧС.



В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что трупы животных могли растащить дикие животные и собаки, которые распространили бы инфекцию. Это грозит большими экономическими и социальными потерями потому, что в Корочанском районе сконцентрировано самое большое число свиней в России — около 500 тысяч особей.

Хозяина мёртвых свиней разыскивают сотрудники полиции и Россельхознадзора. Мужчину могут не только оштрафовать, но отправить в тюрьму на два года за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.

7 ноября, пресс-служба Россельхознадзора сообщила об обнаружении трупов нескольких диких кабанов больных АЧС в хозяйстве «Боровское» Шебекинского района. До этого, в конце октября, стало известно, что рядом с несколькими населёнными пунктами в Корочанском и Прохоровском районах Белгородской области ввели карантин из-за вспышки АЧС.











