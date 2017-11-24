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В Белгородской области нашли выброшенные трупы свиней больных АЧС

Мужчину, который выбросил трупы свиней больных АЧС могут посадить на два года.

Сотрудники Россельхознадзора во время одного из рейдов обнаружили трупы двух домашних свиней у села Мазикино в Корочанском районе, — сообщает издание «Белпресса». Животные были обёрнуты в целлофан. Специалисты районной ветслужбы выяснили, что свиньи были заражены АЧС.

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что трупы животных могли растащить дикие животные и собаки, которые распространили бы инфекцию. Это грозит большими экономическими и социальными потерями потому, что в Корочанском районе сконцентрировано самое большое число свиней в России — около 500 тысяч особей.

Хозяина мёртвых свиней разыскивают сотрудники полиции и Россельхознадзора. Мужчину могут не только оштрафовать, но отправить в тюрьму на два года за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.

7 ноября, пресс-служба Россельхознадзора сообщила об обнаружении трупов нескольких диких кабанов больных АЧС в хозяйстве «Боровское» Шебекинского района. До этого, в конце октября, стало известно, что рядом с несколькими населёнными пунктами в Корочанском и Прохоровском районах Белгородской области ввели карантин из-за вспышки АЧС.




Никита Пармёнов

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#АЧС #Корочанский район
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