В Корочанском районе в трупах выброшенных свиней обнаружили вирус АЧС

В трупах домашних свиней, которых нашли в Корочанском районе, обнаружили вирус африканской чумы свиней. Экспертиза проходила в лаборатории Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии России. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

По информации издания, сейчас в этих населённых пунктах работают сотрудники ветеринарной службы. Их деятельность контролирует региональное управление Россельхознадзора. Специалисты уничтожили трупы и продезинфицировали места, где они были найдены.

Напомним, что 24 ноября сотрудники Россельхознадзора во время рейдов обнаружили два трупа домашних свиней, обёрнутых в целлофан. В настоящий момент полицейские и представители Россельхознадзора разыскивают хозяина выброшенных домашних животных. Владелец свиней может отправиться в тюрьму на два года за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.