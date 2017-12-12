​Белгородские студенты и аспиранты могут подать заявки на получение стипендии «Мираторга»

Компания «Мираторг» выделила больше 3,5 миллиона рублей на стипендии талантливым и перспективным студентам, которые учатся в аграрных вузах, планируют совершенствовать свои навыки и работать в сельском хозяйстве.

С 2015 года в конкурсе поучаствовали студенты более 15 ведущих аграрных вузов страны. Из 220 учащихся в холдинге отобрали 84 стипендиата. Победители, прошедшие конкурсный отбор, получают по 3,5 тысячи рублей рублей ежемесячно до конца обучения. 35 студентов уже работают в компании «Мираторг» по своей специальности. В компании заверяют, что возьмут на работу и других стипендиатов, которые ещё продолжают учиться. Практикой новых и будущих работников занимаются лучшие специалисты «Мираторга», а сами студенты на время стажировки оформляются в штат и получают зарплату, жильё, спецодежду, питание на производстве, а также транспорт до места работы.

— Наши конкурсанты — сильные, подающие большие надежды ребята. Компания «Мираторг» предоставляет им возможность приобрести практические навыки, познакомиться с передовыми технологиями и из обычных студентов стать ценными специалистами ещё в процессе обучения, — говорит куратор программы в Белгородском дивизионе Светлана Карамышева.

С условиями стипендиальной программы, правилами участия и сроками подачи заявок можно ознакомиться на официальном сайте компании, в разделе «Карьера и вакансии».