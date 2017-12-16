В Белгородской области началось голосование за лучших студентов года

В пятницу вечером, 15 декабря, началось голосование за лучших белгородских студентов, которые претендуют на получение стипендии фонда «Поколение» Андрея Скоча.

За полтора месяца на сайт студентгода.рф студенты белгородских вузов и ссузов подали более 750 заявок. Теперь желающие могут поддержать претендентов на престижную стипендию в каждой из 15 номинаций. Голосование бесплатное: на сайте нужно указать свой номер телефона, на который придёт SMS-подтверждение, его нужно будет ввести на странице участника, которого решите поддержать. Организаторы уточняют, что с одного телефонного номера можно проголосовать один раз за одного любого кандидата во всех номинациях.

Голосование продлится до 24 января, а победителями станут те, кто получит большинство голосов. Всего их будет 30 человек. Они будут получать по 10 и 15 тысяч рублей в течение учебного года. Имена обладателей стипендии назовут 25 января 2018 года.