Акция, спасающая жизнь. Как белгородцы проходили бесплатный осмотр у онкологов

В воскресенье, 2 апреля, в Белгороде по инициативе БРОО «Святое Белогорье против детского рака» и активистов Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» организовали профилактическую акцию «Убедись, что здоров!».
— Врачи, представляющие ассоциацию «Здравствуй!», должны были приехать в Белгород, чтобы провести группу взаимопомощи для женщин, которые болеют раком молочной железы и сейчас находятся в онкодиспансере. Это известные хорошие доктора, и мы подумали, что глупо не воспользоваться такой возможностью и не попросить их об участии в мероприятии по профилактике и выявлению онкозаболеваний. Это очень важно — вовремя обследоваться. Ведь часто у людей не хватает времени и мотивации на походы к узкопрофильным врачам. А если есть проблемы, лучше выявлять их на той стадии, когда они еще едва заметны. Это может спасти тебе жизнь, — рассказала руководитель «Святого Белогорья против детского рака» Евгения Кондратюк.
О проблеме директор благотворительной организации знает не понаслышке, так как ей самой пришлось столкнуться с этим заболеванием.
— У меня было выявлено онкозаболевание на ранней стадии. Именно благодаря этому я смогла излечиться и родить ребенка. Лечить рак в начале болезни легче и проще, — говорит Евгения Кондратюк.
Акция оказалась очень востребованной. Её анонс появился в СМИ вечером 27 марта, а уже утром 28-го числа пришлось закрывать запись, так как набралось уже 80 человек. Врачи не могли принять всех желающих, потому что были ограничены во времени, но сами пришедшие просили организаторов, чтобы таких мероприятий в городе стало больше.
Провести акцию «Убедись, что здоров!» помогли медицинский центр «Поколение» и онкодиспансер. Они бесплатно предоставили аппарат УЗИ врачам, проводившим осмотры.
— Сегодня мы работаем в таком составе: три специалиста из Белгорода, один из Самары и один врач — из Москвы. Сначала онкологи беседуют с каждым пациентом отдельно. Если видят необходимость, то проводят осмотр. Далее прямо здесь могут предложить пройти ультразвуковое исследование и радиотермию молочных желез и опухоли кожи, — поясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической медицины последипломного образования Медицинского университета «Реавиз» Ирина Королева, которая приехала в Белгород из Самары.
Врач отмечает, что на осмотр пришли не только женщины, но и мужчины тоже.
— Подобные акции, прежде всего, позволяют людям, которые немножко забыли о себе, о себе вспомнить... Это культура отношения к себе. У меня есть приятельница в Германии, у которой заранее имеется расписание следующих маммографий. У нас тоже знают о необходимости профилактики, но люди часто недостаточно внимательны к себе. И если мы сейчас хоть что-то сдвинем благодаря подобным акциям — это уже огромный шаг, — считает Ирина Королева.
Валентина Куготова прочитала об акции в интернете и сразу решила записаться на приём.
— Мне 59 лет. Это критический возраст, поэтому хочется пройти диагностику. Ходить по поликлиникам, брать талоны — это проблема, не допросишься же. А здесь всё спокойно, и почему-то я доверяю этим врачам, — говорит женщина.
С ней согласна и Екатерина Достова, которая тоже рада, что попала на акцию.
— Меня стала беспокоить грудь, но к маммологу очень тяжело попасть. Сначала надо записаться к гинекологу, а там записывают за месяц, и уже он даст направление к следующему врачу. К тому же, у меня ребёнок, которого не с кем оставить в будни. Здесь же все организовано в выходной день, мне так гораздо проще, — рассказала Екатерина.
Профессор из Самары Ирина Королева сетует, что люди часто сами затягивают процесс и не обращаются к специалистам вовремя.
— Когда ко мне на приём приходят женщины, я спрашиваю, почему они так долго не были на осмотре. Они отвечают: «Да были же три года назад». А надо к онкологу или маммологу ходить регулярно. Так, после 40 лет мы рекомендуем женщинам проходить маммографию раз в два года, а после 50-и — раз в год. Сейчас, благодаря этому мероприятию, которое проходит ещё и в выходной день, что удобно, люди пришли сюда и есть вероятность, что дальше они найдут время и для процедуры маммографии, — надеется врач.
Всё-таки не все записавшиеся на обследование в этот день смогли убедиться, что они здоровы. По словам специалистов, у нескольких человек выявили признаки заболеваний.
— Сегодня выявлено шесть человек с онкозаболеваниями, хотя, конечно, об окончательном диагнозе можно говорить после полного обследования, но 99 процентов, что у этих людей есть опухоль. Четырём предложили дополнительно обследоваться, потому что в их случаях есть подозрение на рак. Это плохой результат в том смысле, что мы были бы рады, если бы заболевание не было выявлено ни у кого. В то же время это важно, ведь люди начнут лечиться, а значит, эта акция может спасти им жизнь, — рассказала о результатах акции Евгения Кондратюк.