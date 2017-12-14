Белгородский проект получил премию «Гражданская инициатива-2017»

Белгородский Центр социальных инициатив «Вера» победил в номинации «Наш общий дом — Россия» национальной премии «Гражданская инициатива-2017». Жюри признало помощь переселенцам из Украины в психологических и правовых вопросах, в том числе взаимодействие с органами власти, лучшим опытом в этом году по оказанию помощи пострадавшим в результате национальных и религиозных конфликтов, беженцам, вынужденным переселенцам и мигрантам.

Фото пресс-службы национальной премии «Гражданская инициатива»

Юлий Гусман вручил статуэтку «Золотой росток» руководителю центра Ленизе Умеркиной. Также она получит 200 тысяч рублей премии.

— Фокус помощи направлен на малообеспеченные слои населения, людей, пострадавших от военных конфликтов, а также оказавшихся в сложных жизненных условиях, независимо от их социальной, национальной и религиозной принадлежности... Длительный опыт защиты прав переселенцев, активная жизненная позиция сотрудников Центра «Вера», акцент на передовые технологии и поддержка низовых инициатив формируют уверенность в том, что «Межрегиональный ресурсный центр для СОНКО, занимающихся проблемами переселенцев из Украины и других государств», будет способствовать успешной интеграции мигрантов в российское общество, — сообщает пресс-служба национальной премии «Гражданская инициатива».

Справка «Фонаря»

Национальную премию «Гражданская инициатива» учредил Комитет гражданских инициатив в 2013 году. Её задача — поиск неизвестных героев современной России, которые сами пытаются изменить жизнь страны к лучшему и уже добились конкретных результатов или только начинают реализовывать задуманное. Руководителем проекта является режиссёр Юлий Гусман. В 2017 году на конкурс подали около 2,7 тысячи социальных проектов и инициатив из 75 регионов России.